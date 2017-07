17/07/2017 - 13:55 | Política / Marolio: “los supermercados manejan al gobierno” Herramientas: Compartir: El dueño de las alimenticias Molto y Marolio, Víctor Fera, aseguró hoy que los precios de los alimentos no van a bajar porque “no existe la competencia” en el sector y apuntó que los grandes supermercados “manejan el país y al Gobierno”. “Dieciocho personas de la familia Braun, que es dueña de La Anónima, están en el Gobierno. Hay gente de Carrefour también. Eso direcciona, condiciona, no hay libre competencia en la Argentina”, se quejó el empresario.



Fera protestó por los descuentos del 50% acordados por el Banco Provincia y las grandes cadenas de supermercados al sostener que eso se financia “con los impuestos de la familias más humildes del país”.



El empresario -también dueño de Maxiconsumo- opinó que ese plan de descuentos fue diseñado para “direccionar las ventas a las grandes cadenas de supermercados”, dejando afuera a las pequeñas y medianas empresas comerciales.



Dijo que si hubieran querido beneficiar a las familias con descuentos en precios, “lo hubieran hecho quitándole Ingresos Brutos a alimentos como fideos, yerba, arroz, para que bajen los precios reales: esto fue una estafa a los bonaerenses”.



Fera expresó en declaraciones a radio Splendid que mientras no haya una ley de góndolas y una ley antimonopólica no habrá solución porque las actuales normativas son violadas por las grandes cadenas comerciales sin penalidad alguna.



“El país y el Gobierno están manejados por supermercadistas”, afirmó Fera y apuntó contra el secretario de Comercio, Miguel Braun, a quien le pidió sin éxito reuniones en varias oportunidades para debatir el manejo de mercados.



“Braun atiende sólo a los amigos de él, a los ricos. Hacen cosas como lo hicieron con el Banco Provincia que con los impuestos de los pobres hicieron 50% de descuento en los grandes supermercados para dirigir las ventas hacia ellos”, denunció.



Fera sostuvo que el Gobierno debería comenzar a pensar que “está fundiendo las pymes y está usando la plata de la gente que más necesita para beneficiar a las grandes cadenas de supermercados”.



“Se ponen de acuerdo entre ellos con grandes industrias nacionales y multinacionales y no permiten la competencia y al que más dañan es al consumidor, al que le decían que iban a ayudarlo: todo una mentira”, se quejó.



El presidente Mauricio Macri promulgará esta semana un Decreto de Necesidad y Urgencia para poner en práctica una medida que volcará hasta 50.000 millones de pesos entre las familias más pobres de la Argentina.



El Presidente habilitará a la Anses para que pueda dar créditos a los beneficiarios de la Asignación por Hijo (AUH), una línea de préstamos que hasta ahora llegaba sólo a los jubilados y pensionados.



Sobre ello, Fera dijo que “a la gente hay que darle trabajo, no un crédito de 3.000 pesos para consumo. Estamos camino a las elecciones y se están buscando votos, no se está buscando beneficiar a la Argentina, no se está creando fuentes de trabajo”.



“Decían que el otro Gobierno compraba votos. Este gobierno compra votos: les va a dar 3.000 pesos sólo para comprar votos. Saquémonos las caretas. Todo esto es porque en octubre vamos a votar”, dijo el empresario.



Y apuntó que "las 20 familias que manejan el país tienen hambre cero y lo único que han hecho desde que asumieron (en la administración Macri) es cerrar industrias, nada más".