La discografía de los Redondos estará disponible en tiendas digitales

La discografía completa de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota estará disponible por primera vez oficialmente en los servicios digitales de música de todo el mundo como Spotify, Deezer y ITuines a partir del próximo 28 de julio.



La información la difundió The Orchard, empresa pionera y líder mundial en distribución digital de música independiente, que fue la encargada de subir los once álbumes editados por Los Redondos a sus seguidores, a través de servicios de streaming y/o descarga online, como: Apple Music, Claro Música, Deezer, Google Play, iTunes, Napster, Spotify y Tidal, entre otros.



Considerada una de las bandas más importantes del rock argentino, los Redonditos de Ricota tienen su origen en La Plata, en el año 1976. Descendientes directos de La Cofradía de la Flor Solar, la banda tuvo tres pilares inamovibles desde su inicio: el “Indio” Solari, “Skay” Beilinson y Carmen Castro “La Negra Poli”, todos ellos asesorados artísticamente por Ricardo Cohen, alias “Rocambole”.



Promotores del “boca en boca”, recorrieron el circuito under hasta que promediando los 80's y con dos discos en su haber alcanzaron la popularidad. Así afianzaron la identidad ricotera a través de himnos que fueron y serán emblemas del rock argentino.



Los discos serán "Gulp!" (1985), "Oktubre" (1986), "Un baión para el ojo idiota" (1988), "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado" (1989), "La mosca y la sopa" (1991), "Lobo suelto / Cordero atado" (1993), "Luzbelito" (1996), "Último Bondi a Finisterre" (1998) y "Momo Sampler" (2000).



También estará disponible "En Directo" considerado el “álbum pirata oficial”, recoge fragmentos de los conciertos brindados en el Teatro de Verano de Uruguay y en el Estadio Obras Sanitarias de Argentina e incluye las versiones en vivo de “Nuestro amo juega al esclavo”, “Barbazul versus el amor letal”, “Yo no me caí del cielo”, “Héroe del whisky”, “La parabellum del buen psicópata”, “Maldición, va a ser un día hermoso”, “El blues del noticiero”, “Todo un palo”, “Unos pocos peligros sensatos”, “Criminal mambo”, “Rock para los dientes” y “Vamos las bandas”.