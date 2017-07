Picasso, Matisse, Toulouse Lautrec, Braque, Pettoruti, Spilimbergo y Berni en el Museo de Arte Tigre

"Colección Scheimberg: arte para el pueblo", una exposición que reúne más de cien obras de la colección que Simón Scheimberg donó al Museo Nacional de Bellas Artes a comienzos de los años 70, con nombres que van desde Spilimbergo y Pettoruti hasta Henri Matisse y Pablo Picasso, se inauguró el sábado en el Museo de Arte Tigre (MAT), en paralelo a las muestras "Antonio Berni en la colección Neuman" y "Los fragmentos del conflicto", dibujos de Ernesto Deira (1960-1974).

El esplendoroso edificio del museo, una construcción de estilo neoclásico de finales del siglo XIX, con mármol de Carrara en sus escaleras y roble de Eslavonia en sus pisos, recibe en su sala expositiva principal un conjunto deslumbrante de algunos de los más destacados nombres de la historia del arte, como Georges Braque, Matisse, Picasso, Auguste Rodin, Henri de Toulouse Lautrec, junto a los argentinos Martín Malharro, Eduardo Sívori, Juan Carlos Castagnino, Enrique Policastro y muchos otros, en su mayoría dibujos y pinturas, así como algunas esculturas.



"Hace 40 años, desde 1977, que esta colección -perteneciente al acervo del Museo Nacional de Bellas Artes- no se exhibe al público", cuenta a Télam la directora del museo, María José Herrera, en referencia a este conjunto comprado con la arbitrariedad de toda colección privada, pero con la intención de "donarla al pueblo", tal como dijo el coleccionista Simon Scheimberg el día que la entregó al museo principal del país.



Es un enfoque atípico -aunque ha sucedido- el de presentar una exposición desde la mirada de su coleccionista, en este caso un hijo de inmigrantes rusos, profesional, que trabajó como abogado penalista, al tiempo que se dedicó a comprar obras de arte que dieran cuenta de la historia del arte argentino, y con la pretérita intención de donarla al patrimonio nacional, con un fin didáctico.



En la década del 40, Scheimberg comenzó a comprar obras de arte para su colección particular, en su mayoría pinturas de pequeño formato, dibujos y grabados. Su único medio para hacerlo era el presupuesto de un profesional de clase media, que no contaba con una fortuna familiar de respaldo. Llegó a reunir 155 obras nacionales e internacionales.



De este modo, la muestra se despliega en cuatro núcleos temáticos que abarcan "Los que huyen de la guerra", artistas exiliados que evidencian en su producción las temáticas autóctonas de sus pueblos y dejan entrever la angustia por el avance de la guerra y los totalitarismos, con piezas de los españoles Luis Seoane, José Laxeiro o Manuel Colmeiro; así como "Los argentinos de París", con foco en los años 20, cuando un considerable numero de jóvenes artistas viajaban a completar sus estudios en la capital francesa, muchos de ellos en talleres como el de André Lothe.



"Al regresar a nuestro país, en los primeros años treinta, los argentinos de París renuevan el arte local. No solo en cuanto al lenguaje plástico, sino también respecto de su enseñanza y formas de difusión", señala el texto de sala sobre los trabajos de Raquel Forner, Lino Spilimbergo, Ramón Gómez Cornet o Alfredo Guttero.



"La Boca: proletaria y bohemia", otro de los ejes de la exposición, refiere al grupo de creadores que promovieron la enseñanza artística y las exposiciones a comienzos del siglo XX, en la zona sur de la ciudad, cuando el puerto se constituyó en un enclave de la clase trabajadora inmigrante, con exponentes como Alfredo Lazzari, Fortunato Lacámera o Miguel Carlos Victorica.



"Los denominados 'artistas de La Boca' participaron activamente del proceso de modernización de las artes en nuestro país", se lee en la sala. Desde propuestas diversas, sus obras describen el paisaje portuario, naturalezas muertas e interiores.



Resultan magnéticos los grabados y dibujos internacionales de figuras como Braque, Matisse, Picasso, Rodin, Toulouse Lautrec, Kathe Kollwitz, Georges Rouault, Theophile Steinlen y Louis Forain.



Además, en paralelo a esta exposición, se verá en la sala contigua la muestra "Antonio Berni en la Colección Neuman", un conjunto impactante que reúne pinturas y grabados (gofrados, xilografías y xilocollages) ligados a los dos personajes más populares del rosarino Antonio Berni en los años 60: el niño Juanito Laguna y la joven prostituta Ramona Montiel, quienes comparten la pobreza y las desventuras propias de esa condición social.



"Juanito y Ramona están prefigurados en los hombres, niños y mujeres que Berni pintó unos años antes durante su estadía en Santiago del Estero", detalla Herrera sobre la muestra integrada por obras del coleccionista Neuman, a la que se suma una obra de la colección del MAT, "Changuita con Zapallo", cuyos enormes ojos -en palabras de la directora del museo- "increpan como lo harán poco después los de Juanito".



Finalmente, la propuesta expositiva del MAT, que coincide con el comienzo de las vacaciones de invierno, se completa con la exhibición "Ernesto Deira: los fragmentos del conflicto", un conjunto tan breve como potente, que reúne dibujos que van de 1961 a 1975, marcados por la experimentación, así como por confrontaciones políticas y sociales que marcan la memoria contemporánea.



Desde el dibujo abstracto, pasando por el neofigurativo y el frío realismo de los años 70, el conjunto muestra la maestría expresiva de Deira, emblemático artista del grupo Otra Figuración (1961-1965), que integró junto a Luis Felipe Noé, Rómulo Macció y Jorge de la Vega.



Se podrán visitar las tres exposiciones hasta octubre, en el museo de Paseo Victorica 972, Tigre, provincia de Buenos Aires, de miércoles a viernes de 9 a 19 y los sábados, domingos y feriados de 12 a 19.