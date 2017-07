Medio país con temperaturas bajo cero que continuarán mañana

Las bajas temperaturas que se registran desde el ayer en todo el territorio nacional, provocaron marcas bajo cero en más de la mitad del país, con registros que esta mañana se acercaron a los 12 grados bajo cero en Mendoza y 2,4 bajo cero de sensación térmica en la Ciudad de Buenos Aires, a causa de una ola de frío que continuarán mañana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Las bajas temperaturas continuarán mañana y "mejorarán a partir del miércoles", según anticipó a Télam Radio el meteorólogo Ignacio Amorín.



“Una masa de aire de frío de origen polar, que la semana pasada afectó la región patagónica, provocando nevadas intensas en el noroeste de esta región, se desplazó hacia el norte afectando a todo el territorio de Argentina, Paraguay y sur de Brasil y provocó un marcado descenso de temperaturas”, indicó.



Este sistema, que comenzó a desplazarse desde la mañana del domingo hacia el norte, provocó “nevadas en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires que afectaron a Bahía Blanca y otras localidades, y también en la zona de cuyo, con nieve en la ciudad de Mendoza, donde hace cuatro años que no se registraba un fenómeno así”, detalló.



El especialista remarcó también que “las buenas condiciones climáticas, cielo despejado, poco viento, entre otras cosas, contribuyen a que se registren temperaturas mínimas bajo cero en gran parte del Litoral”.



En San Luis y Córdoba, “las temperaturas previstas son de 10 grados bajo cero con heladas muy intensas y temperaturas muy bajas”, en la región central y norte del país “desde La Pampa y Buenos Aires hacia el norte las mañanas tendrán temperaturas muy frías con un promedio de 0 y -5 grados, aunque localmente pueden ser inferiores a esos valores”, explicó.



Amorín puntualizó que en el norte del litoral argentino “mañana y el miércoles provincias como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones registrarán mínimas de 5 grados bajo cero, temperaturas muy bajas para esta zona, que si bien están acostumbrados a tener mañanas frías en invierno no suelen ser tan intensas”.



El meteorólogo detalló que “desde el miércoles se restablecerá el viento norte, generando un leve ascenso de la temperatura” y que este repunte se reflejará primero en “Salta, Jujuy y Santiago del Estero y entre el jueves y el viernes en Buenos Aires y Córdoba”.



La ciudad de Buenos Aires y alrededores registró hoy una sensación térmica de 2,4 bajo cero a las 7:00, y tiene una máxima prevista de sólo 9 grados; en tanto que mañana las condiciones serán similares con mínimas entre 1 y 2 y una máxima de 12.



Pese al intenso frío que se registra en el área metropolitana, Amorín descartó la posibilidad de que caiga nieve, tal como ocurrió el 9 de julio de 2007, ya que “se instaló un centro de alta presión, es decir que hay buenas condiciones meteorológicas”, y no se presentan las condiciones necesarias para que esto ocurra.



Esta mañana, pasadas las 9, en Ezeiza el termómetro marcaba 1.5 grados bajo cero con una sensación térmica de 5.8 bajo cero; en Bahia Blan y Azul, se registraron 1,8 bajo cero; en Bolivar y Pehuajó 2 grados bajo cero y en Olavarria y Coronel Suarez 2,6 bajo cero.



La temperaturas más bajas de Mendoza se registraron en Uspallata: con 11.7 grados bajo cero; Malargüe 8 bajo cero y en la ciudad de Mendoza, con 2,9 bajo cero.



En tanto en San Juan, San Luis, Río Negro, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Catamarca también se registraron temperaturas por debajo de los cero grados.



Ayer, la ciudad rionegrina de Bariloche registró la temperatura más baja de su historia con un registro de 25,4 grados bajo cero, que superó los 21,1 bajo cero que se registraron el 30 de junio de 1963, y que a causa de los fuertes vientos y una copiosa nevada sufrió la interrupción del suministro eléctrico a un millar de usuarios y el aeropuerto local fue cerrado preventivamente.



Hoy las condiciones en ese centro turístico el registro mejoraron y la ciudad registraba una temperatura de 10 grados bajo cero.