16/07/2017 - 23:05 | Información General / El frío intenso marcó el domingo pero se esperan mejoras en el clima durante la semana Herramientas: Compartir: ver más imágenes El frío intenso marcó la jornada del domingo con nevadas en la zona cordillerana, la Patagonia y en el sudeste de Buenos Aires, no obstante el clima irá templándose durante la semana aunque las bajas temperaturas continúen el lunes, informó hoy el Servicio Meteorológico Nacional. Según explicaron desde el SMN, hoy se alcanzó "el pico de frío", pero durante la semana irá subiendo lentamente la temperatura en la zona cordillerana, el oeste de la Patagonia y en el área metropitana hasta llegar a temperaturas "primaverales" de casi 20 grados para el domingo próximo.



El 65 por ciento de las 104 ciudades monitoreadas por el SMN amanecieron hoy con una sensación térmica inferior a los 0 grados y en el 55 por ciento de las estaciones meteorológicas se registraron temperaturas inferiores a los 4 grados,



San Carlos de Bariloche fue la ciudad más afectada luego de superar el "récord absoluto" de frío registrado por el SMN, con -25.4 grados centígrados a las 4.22 de este domingo.



"En la Patagonia el aire frío comenzó a ingresar de a poco y dejó algunas nevadas en la cordillera y el oeste de Río Negro, Chubut y Neuquén", precisó el SMN en su perfil de Facebook e informó que este fenómeno dejó hasta 40 centímetros de nieve en las zonas bajas.



Las nevadas afectaron las operaciones del Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche "Teniente Luis Candelaria", donde hoy a la tarde muchos pasajeros mostraron su inquietud en la estación aérea, pese a que lentamente había vuelto a la normalidad por la mañana. Al margen, la nevisca obligó a cortar la ruta 237, entre Piedra Del Águila y Bariloche, y la ruta 40 en el tramo conocido como "De los siete lagos".



Los pasos fronterizos Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal (ex Tromen), que unen a Neuquén con Chile, tuvieron que ser cerrados a causa del fuerte temporal de nieve registrado en esa zona cordillerana, mientras que el de Pino Hachado fue habilitado cerca de las 15.30 aunque las autoridades advirtieron circular con "extrema precaución".



El aeropuerto de Chapelco, en San Martín de los Andes, fue inhabilitado hasta la medianoche de hoy por precaución, mientras que los aeropuertos de Ushuaia y Esquel que habían reportado inconvenientes a raíz de la intensa nevada, operan con normalidad.



En Mendoza, los pasos Cristo Redentor y Pehuenche, que comunican a la provincia con Chile, permanecieron cerrados durante la mañana luego de las nevadas registradas en la cordillera de Los Andes, informó la unidad de Fronteras chilena, mientras que el aeropuerto "Francisco Gabrielli" de la capital mendocina operó con demoras.



También hubo lluvias que se mantuvieron durante la madrugada y provocaron que el Gran Mendoza amaneciera bajo un manto blanco, situación que no se vivía desde el 20 de julio de 2013, cuando fue la última nevada grande registrada en la ciudad y alrededores.



Una intensa nevada cayó también en varias localidades de Catamarca, donde en algunos sectores de alta montaña se acumuló entre 25 y 35 centímetros de nieve, según fuentes de la Policía y Defensa Civil.



En la provincia de Buenos Aires, las autoridades comunales y Policía de Seguridad Vial habilitaron esta mañana el tránsito por la ruta provincial 76, que une las localidades de Tornquist con Villa Ventana y Sierra de la Ventana, luego de la intensa nevada registrada anoche en la serranía bonaerense, que dejó hasta 40 centímetros de nieve.



Un alerta por vientos intensos con ráfagas fue emitida hoy por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el sudeste de la provincia de Buenos Aires y la zona cordillerana de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan, que continuó hasta las últimas horas del domingo, precisaron desde el organismo meteorológico.



En el área metropolitana la jornada del domingo estuvo marcada por la baja sensación térmica, nubosidad variable y vientos regulares a moderados del sudoeste, con una máxima de apenas 9 grados, sin embargo, para el fin de semana el clima frío irá dando lugar a un nuevo frente cálido. Volver