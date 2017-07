14/07/2017 - 8:55 | Espectáculos / The Walking Dead paralizó el rodaje de su octava temporada por un grave accidente dentro del set Herramientas: Compartir: ver más imágenes La cadena de televisión estadounidense AMC paralizó temporalmente el rodaje de la octava temporada de la serie "The Walking Dead" por el accidente que ocurrió ayer en el set de producción y en el que resultó herido de gravedad un especialista que trabajaba en la grabación, en Georgia, Atlanta, Estados Unidos.

"Nos entristece informar de que John Bernecker, un talentoso especialista de 'The Walking Dead' y numerosas otras series de televisión y películas, sufrió graves lesiones en un accidente trágico dentro del set de rodaje", afirmó el canal en un comunicado, citado por EFE.



"Fue transportado inmediatamente al Atlanta Medical Center y hemos detenido temporalmente la producción. Mantenemos a John y a su familia en nuestros pensamientos y oraciones", agregó la cadena.



Según el blog especializado Deadline, Bernecker, cayó desde una altura de más de seis metros contra una superficie de hormigón y sufrió una fuerte lesión en la cabeza, por lo que se encuentra internado con muerte cerebral y respiración asistida.



El accidente sucedió cuando ensayaba con otro actor una pelea que iba a acabar con una caída rutinaria desde un balcón, pero perdió el equilibrio y ocurrió el accidente. El especialista fue trasladado de urgencia al hospital en helicóptero.