El triunvirato de la CGT, gremios y ambas CTA repudiaron la represión en Pepsico

El triunvirato de la CGT, varias de sus organizaciones gremiales confederadas y ambas CTA (de los Argentinos y Autónoma) repudiaron hoy "la innecesaria, salvaje y brutal represión contra los trabajadores despedidos de la fábrica alimenticia y de bebidas Pepsico" de la localidad bonaerense de Florida, y se solidarizaron con los 600 operarios.

Los triunviros cegetistas Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña repudiaron "los métodos represivos y la ausencia de diálogo para solucionar los problemas" en una conferencia de prensa que ofrecieron en la tarde de ayer en la sede obrera de Azopardo al 800, luego de un encuentro de consejo directivo.



"No hacía falta apelar a esos mecanismos. El Poder Ejecutivo es responsable absoluto de lo que pueda ocurrir de aquí en más en el país, inclusive de una tragedia. El diálogo que pregona no puede realizarse por la vía del bastón y la violencia", señaló Schmid, quien convocó a "un plenario nacional de la militancia para el 28 de julio y a una masiva movilización de protesta el 22 de agosto".



Por su parte, la conducción nacional del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) que lidera María Lazzaro aseguró anoche que "la represión no es diálogo" y repudió "la represión" en Pepsico, a la vez que señaló que esos operarios solo defienden sus puestos laborales, por lo que "la verdadera cara del modelo económico–político del gobierno es claramente el ajuste, la flexibilización, el aumento de la jornada de tareas, la eliminación de horas extras y de indemnizaciones por despido, las cesantías sin restricciones legales y la fuga de capitales".



Un documento firmado por Lazzaro y el secretario de Comunicación y Prensa, Gerardo Alzamora, añadió que "el modelo oficial solo cierra con ajuste, pobreza y represión", aunque exhortó a los trabajadores a "organizarse" para detener "la crítica situación, que solo beneficia a corporaciones y capital financiero".



El SADOP exigió por lo tanto "la profundización del plan de lucha del conjunto del movimiento obrero organizado para revertir la realidad, que solo provocará el desmembramiento social", afirmó.



A su vez, la Juventud Sindical Nacional de la CGT, que conduce el dirigente de los aeronavegantes Juan Pablo Brey, repudió "la represión", se solidarizó con el personal de la fábrica de alimentos y bebidas despedido y condenó "el violento desalojo".



"La Juventud Sindical repudia la represión y la intervención en sindicatos como medidas para resolver los conflictos laborales y acompaña el reclamo de los trabajadores que luchan por sus puestos de empleo. Lo ocurrido ayer fue un retroceso y sienta precedentes para futuros tratamientos en similares casos", puntualizó Brey, quien conduce un espacio que reúne a más de 50 sindicatos.



El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) que lidera Horacio Arreceygor también se solidarizó anoche con el personal de Pepsico, rechazó "la represión policial y de la Gendarmería" y realzó "la lucha por el empleo y los ingresos".



"El SATSAID repudia las acciones policiales, que provocaron decenas de heridos y detenidos, entre ellos varios trabajadores de la televisión que cubrían la noticia", puntualizó un comunicado oficial firmado por el secretario de Prensa, Alejandro Ruiz.



El gremio, que integra la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) que conduce el bancario Sergio Palazzo, aseguró que continuará denunciando y resistiendo "la represión de la protesta social".



La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) que lidera el ex líder estatal Pablo Micheli condenó "la represión de casi 500 efectivos policiales bonaerenses y gendarmes en Pepsico y su desalojo brutal" con balas de goma, gases lacrimógenos y pimienta, palos y golpes contra el personal.



"La ocupación en defensa de los empleos era pacífica. Hubo 15 trabajadores heridos y detenidos en la comisaría 1° de San Fernando. Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes también a trabajadores de prensa y les impidieron registrar ese accionar. Los argumentos patronales de cierre de la planta fueron insostenibles, y no alertaron ninguna crisis", dijo.



Un comunicado firmado por los secretarios adjunto, Gremial y de Comunicación y Difusión, Ricardo Peidro, Daniel Jorajuría y Carolina Oscar, respectivamente, señaló que "la relocalización de la producción encubre el despido de 600 operarios solo para contratar personal precarizado y con menos derechos laborales".



"La CTAA alerta sobre el intento del gobierno de suplantar a la justicia laboral y a la instancia de mediación y diálogo del Ministerio de Trabajo -como señala la Ley de Empleo 24.013- para reemplazarlas por la justicia penal y sus magistrados, que son gerentes de multinacionales y no garantizan derechos", expresaron.



Para la central de Micheli, el gobierno procura integrarse a "la estrategia de las corporaciones para acorralar a los trabajadores, porque Trabajo está ausente y la justicia penal y las fuerzas represivas custodian los intereses patronales con el objeto de profundizar políticas neoliberales de ajuste, de pérdida de derechos y de miseria absoluta para el pueblo", puntualizaron.



Por último, responsabilizaron al gobierno nacional y bonaerense por "las pérdidas de puestos de trabajo y por las consecuencias socio-políticas que produzca la actual estrategia económica".



Micheli exigió la convocatoria a un inmediato paro nacional y, además, afirmó: "Preocupa que el gobierno no quiera dialogar, cuando los trabajadores solo luchan por recuperar su trabajo y los muelen a palos. Así, el país no va a ningún lado. Los empresarios no ponen el hombro y, el Estado, debería estar presente, porque el segundo semestre jamás llegó para beneficio del país", concluyó.



La CTA del docente Hugo Yasky también condenó la represión de ayer en Pepsico y responsabilizó a "los gobiernos nacional y bonaerense por ofrecer protección al vaciamiento de la empresa por parte de una multinacional que ahora importa desde Chile".