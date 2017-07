Pérez García está cerca de cerrar su llegada a Tigre

El enganche Matías Pérez García quedó esta noche "muy cerca" de cerrar su llegada a Tigre, de cara al próximo torneo de Primera División.

El enlace salteño, de 32 años y anterior paso por la entidad de Victoria, procede de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, aunque no tuvo continuidad en el Orlando City.



El también ex jugador de All Boys, que se encuentra de vacaciones en las sierras cordobesas, tendría pensado integrarse al conjunto que dirige Ricardo Caruso Lombardi el martes venidero.



En otro orden, el uruguayo Hamilton Pereira, mediocampista de contención, aseguró hoy su arribo a la institución y se convirtió en la novena incorporación.



El ex Sarmiento de Junín firmó un vínculo por doce meses y empezará a practicar mañana, en el predio del Hindú Club de Don Torcuato.



Los otros refuerzos que arribaron a Tigre son el arquero Julio Chiarini, el defensor Alexis Niz, el mediapunta Rodrigo Depetris (todos procedentes de Sarmiento de Junín), el zaguero central Manuel González, el delantero Ivo Hongn (Pacífico de General Alvear), el defensor Gastón Bojanich (Temperley), el mediocampista Daniel Imperiale (Quilmes) y el marcador de punta Mathías Abero (Atlético de Rafaela).



La dirigencia del 'Matador' también realiza gestiones para sumar al zaguero uruguayo Carlos Rodríguez, de Olimpo de Bahía Blanca.



En cambio, el delantero colombiano Sebastián Rincón selló hoy su desvinculación y se marchará al Vitoria Guimaraes, de Portugal.