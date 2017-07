Julio Zamora: “Queremos una Argentina que tenga en la agenda de gobierno al trabajo como primer compromiso con la comunidad”

El intendente de Tigre encabezó la entrega de certificados a los más de mil alumnos que se capacitaron en este primer semestre del año en los diferentes oficios que, de forma gratuita, ofrece el Tigre Instituto Formativo (TIF). De los 700 cursos que la entidad brindó a lo largo de estos siete años, un 83% logró vincularse al mercado laboral. ver video

Julio Zamora estuvo presente en la entrega de certificados para los más de mil vecinos que se capacitaron, en este primer semestre del año, en los 60 cursos que promueve el Tigre Instituto Formativo (TIF). La ceremonia, que se llevó adelante en el microestadio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la localidad de General Pacheco, contó con la presencia de autoridades municipales y centenares de familiares que se acercaron para acompañar a las más de mil personas que finalizaron el curso que el TIF brinda de forma gratuita en diferentes puntos de la región. Desde el 2010 hasta la actualidad, un 83% de la comunidad que inició el emprendimiento formativo pudo vincularse con el mercado laboral.



Con un saludo cordial a los presentes y las felicitaciones correspondientes para los egresados, el jefe comunal aseguró: “Creemos que es fundamental el empleo de calidad para cada uno de los vecinos de Tigre. Trabajamos en muchos ámbitos que tienen que ver con las inversiones y el mejoramiento de las empresas para que, de este modo, se puedan generar más puestos de trabajo”.



“Queremos una Argentina que tenga en la agenda de gobierno el trabajo como primer compromiso con la comunidad. A pesar de la situación económica que no transita por el mejor camino, con estas capacitaciones, brindamos herramientas para que los vecinos encaren la vida con mucha más capacidad en materia laboral. En el país más temprano que tarde se reflejará un crecimiento sostenido en función a las posibilidades laborales. Si en nuestro municipio, con trabajo, podemos fomentar estas políticas inclusivas, también se puede conseguir el mismo objetivo en el territorio nacional”, concluyó Zamora.



El evento inició con una presentación artística musical a cargo de representantes de la escuela de Valeria Linch, que mantiene su sede en Rincón de Milberg, con un repertorio de melodías de Gustavo Ceratti. Luego, los integrantes de los 60 cursos fueron subiendo al escenario para recibir sus certificados.



Al respecto, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini sostuvo: “Estamos contentos por estos más de mil vecinos que se han capacitado en diferentes tareas y oficios. La situación no es fácil y cuando la gente se acerca a la Subsecretaría de Empleo y Producción para solicitar ayuda no prometemos lo que no podemos cumplir pero si tratamos de brindarles, con estos cursos, herramientas para una mejor empleabilidad. Es importante la armonía que existe entre el municipio y la comunidad tigrense”.



Durante el semestre de cursada, el TIF ofreció formación profesional a vecinos, a través de más de 60 cursos diferentes. La oferta ha crecido notablemente y abarca áreas tales como informática, estética, construcción, turismo, textil, administración y gastronomía, entre otras. De los 700 cursos dados a lo largo de estos siete años, un 30% de los egresados lograron conseguir trabajo estable y el 53% pudo comenzar un emprendimiento productivo propio, contemplando así que, un 83% se vinculó al mercado laboral.



Por su parte, Andrés Gabriel Rimassa, quien recibió el certificado de electricista, indicó: “Estoy muy feliz, tuve un grupo bárbaro de compañeros y el profesor fue excelente”. Al tiempo que Giménez Verónica manifestó: “Que haya sido gratuito que es una gran ayuda para quienes no tenemos recursos. Ahora puedo agregar algo más en mi currículum”.



El TIF es una iniciativa municipal, desarrollada a través de su Subsecretaría de Empleo y Producción, que ofrece capacitaciones gratuitas en sedes de Tigre Centro, Tigre Sur y El Talar. Su principal objetivo es mejorar la empleabilidad y facilitar su inserción laboral de los ciudadanos. No se requieren conocimientos previos y para inscribirse solo se necesita el DNI, residir en el distrito y tener entre 18 a 65 años.



En el momento del intervalo, el intendente caminó por las inmediaciones del microestadio para intercambiar saludos y algunas palabras de felicitaciones con los vecinos que integraron la cursada de este primer semestre. En el escenario, los alumnos de la escuela de Valeria Linch desplegaron el segundo número de la noche con música y baile. Posteriormente, la ceremonia finalizó con todos los integrantes posando para las respectivas fotos.



Desde el 2010 el Municipio de Tigre viene llevando adelante este programa que a su vez toma una importante relevancia para incrementar las posibilidades laborales de los vecinos de la región. El segundo semestre, el TIF recibirá a más de 1200 personas que, de forma gratuita, podrán capacitarse para lograr aprender nuevos oficios.



Para quienes estén interesados deberán acercarse para la inscripción al Tigre Instituto Formativo ubicado en Almirante Brown 647, Carupa. De lunes a jueves de 8 a 14hs.





Por consultas comunicarse al 4749 6141 / 9419 o vía correo electrónico a capacitacionlaboral@tigre.gov.ar. Facebook: Capacitación Laboral Tigre.Estuvieron presentes en el evento: los concejales Rodrigo Molinos y Sandra Rossi; el secretario general del municipio de Tigre, Fernando Lauría; el secretario de Desarrollo Económico y Control Urbano, Ramiro Dos Santos Moraes; el subsecretario de Empleo y Producción, Eduardo Adelinet y el director ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano Mansilla.