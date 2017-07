San Fernando fue sede de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología

Alumnos de escuelas de la región presentaron sus proyectos en la Escuela Técnica N°2 y el Municipio decidió financiar una trituradora para desechos plásticos y orgánicos del colegio anfitrión: “Creemos en lo que hacen los chicos y sus docentes, y es importante para el reciclado que hacemos en la ciudad”, explicó la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio.

El Municipio informó que tiene como política prioritaria atender a la comunidad educativa de San Fernando, ayudando para brindar iguales oportunidades a niños y jóvenes. Así, y en el ámbito de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología de la Región Educativa 3, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela Técnica 2 “Manuel de San Ginés”, decidió apoyar el proyecto a favor del medio ambiente, “Mini trituradora de plástico PET” para reducir los volúmenes de este material y prepararlo para su posterior reciclaje.



Durante la recorrida por los stands, Alicia Aparicio, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales del Municipio expresó: “En esta muestra se presentaron trabajos de los chicos de todos los niveles: inicial, escuelas 500, secundarias y primarias, en técnica y arte. Me voy reconfortada y muy feliz al ver que trabajan para mejorar la calidad de vida de todos. Los proyectos de investigación de los más chiquitos están encaminados, gracias al buen trabajo de los docentes y del personal directivo de las escuelas que participaron”.



Acompañada por el Director de Políticas Ambientales, Gabriel Tato; y autoridades de la escuela anfitriona, Aparicio agregó: “Vinimos a firmar aquí la financiación de un proyecto a favor del medio ambiente de alumnos de la Escuela Técnica 2, una trituradora para plásticos PET, que evita el traslado de grandes volúmenes. La idea es que además que lo hagan como tesis de su 7mo. Año, podamos colocarlos en otros lugares del distrito.



“Apoyamos este proyecto porque creemos en lo que están haciendo los chicos y sus docentes, y es importante para el reciclado de PET que hacemos como parte de nuestro programa de Medio Ambiente y Reciclado. Les traje el saludo del Intendente y el mensaje que sigan adelante, porque necesitamos que los chicos estudien, sean creativos y los profesores se dediquen a ellos y a la enseñanza”, finalizó la Secretaria.



En cuanto a quienes trabajaron en este proyecto, Federico Cerviño explicó: “Esta trituradora ayuda al medio ambiente. El PET, luego de triturado, puede prensarse, fundirse y usar para muchas cosas más. Y tenemos otra hecha en impresora 3D para material orgánico como cáscaras de papa o naranja, y puede usarse para hacer compost”.



“El Municipio de San Fernando nos apoya; Alicia Aparicio visitó el stand y vio este prototipo que hicimos a mano, artesanalmente; necesitamos una máquina para hacer cortes para así aumentar la producción este año”, finalizó Cerviño.



En tanto, el profesor Roberto Tanzi expresó: “Aquí interviene la materia Emprendimientos Productivos y Desarrollo Local, para que los chicos produzcan algo propio, con un compromiso por el medio ambiente y la sociedad; es un proyecto que mira hacia afuera de la escuela. Queremos terminar el primer prototipo para triturar el plástico PET para este año, y vender el producto como materia prima a las fábricas”.



Y su colega Ariel Montaldo agregó: “El aporte del Municipio ayudará a que se pueda producir esta máquina, dándonos la oportunidad de hacer más de una. No contamos con tecnología para hacer más. Con estas trituradoras, se puede reducir material para reciclar, tanto plásticos como orgánicos”.



La Vicedirectora de la Escuela Técnica N° 6 Alejandra Pérez de San Román, dijo: “Esta Feria fortalece el vínculo entre escuela y comunidad, y promueve el intercambio científico entre expositores de todas las escuelas. Participan autoridades educativas distritales, regionales, y fundamentalmente los chicos con sus proyectos, de los que dos relacionados con el medio ambiente, como la trituradora de botellas de PET y el calefón solar concitaron el interés del Municipio de San Fernando”.



La Inspectora Regional, Elsa Luna, expresó: “La Feria es interesante, porque los chicos presentan proyectos sobre los cuales investigaron y trabajaron. Es bueno que tengan un lugar donde puedan mostrarlos, porque eso implica un aprendizaje colaborativo con compañeros de otras instituciones de San Fernando; el Municipio hoy acompaña la Feria, y eso es muy importante”.



Otros interesantes proyectos que se presentaron en la feria fueron: un colector solar para suministro de agua caliente (ET N° 2 “San Ginés”), un software de Control de Stock para mercadería (ET N° 3 de Virreyes), una consola DMX, que maneja la iluminación a través de 5 canales, y generación de hidrógeno mediante la electrónica (Instituto Orione de Victoria).