Massa se lanza fuerte en Tigre y apuesta por un Congreso que trate su propuesta de abaratar los alimentos

Los precandidatos a senador nacional de la coalición 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, lanzarán mañana la campaña formal con un acto en Tigre, con eje en las propuestas "Alerta Buenos Aires" y "Bajemos los precios", para las que continuarán con la recolección de las firmas necesarias para que el Congreso las trate en sesión especial.



El acto comenzará a las 18 en el complejo Pipa de la ciudad bonaerense de Tigre, un lugar emblemático para Massa, ya que allí nació en 2012 el Frente Renovador, y que luego fue usado como búnker de campaña en los comicios de 2013 y 2015.



Esta vez, y con otras prioridades en agenda, Massa seguirá insistiendo con las tres claves sobre las cuales se articuló la campaña que comenzó tácitamente el 28 de abril con el lanzamiento de su propuesta económica de bajar los precios; se perfiló el 25 de mayo con el acto en el cual presentó con Stolbizer, líder del GEN, el nombre de 1País, y se intensificó desde el 25 de junio, cuando confirmaron las precandidaturas del espacio.



El primer eje se centra en cuestionar "la lógica de la grieta" entre el oficialista Cambiemos y el kirchnerismo, un discurso que repiten con insistencia los candidatos de 1País en los medios de comunicación para intentar romper una polarización que los dejaría afuera del juego electoral.



"Mientras nos siguen pensando 'adentro de la grieta', nosotros hacemos campaña caminando por la calle", se escuchaba el martes en Alvear Palace Hotel -en donde Sergio Massa participó de una entrevista organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, acompañado de los principales dirigentes del espacio-, acaso como una afirmación de territorialidad legítima que no necesita grandes dispositivos de seguridad.



En efecto, Massa y Stolbizer -con agendas paralelas- han recorrido ya varios distritos de la provincia de Buenos Aires visitando foros vecinales, fábricas, centros de jubilados y clubes deportivos y seguirán esta semana con la misma metodología.



Stolbizer estará mañana en la ciudad de Azul antes de dirigirse al evento en Tigre, y el lunes visitará Bahía Blanca; mientras Massa hará lo propio el sábado en José C. Paz, el domingo en Hurlingham y el lunes en Morón, lugares en donde buscarán la cercanía con los vecinos, y no tanto la masividad propia de los actos electorales.



El segundo eje de la campaña, la propuesta "Alerta Buenos Aires", ya fue presentada por Massa en La Matanza, Merlo, Lanús, Tandil y Tres de Febrero, y se trata de una aplicación para alertar sobre hechos de inseguridad y permite dar alarma a una red de vecinos conectados por redes sociales, y también al 911.



Por último, a partir del acto de mañana Massa apostará fuerte a lograr tres millones de firmas de la propuesta "Bajemos los precios" que sintetiza dos proyectos de ley que promueven la eliminación del IVA de 11 productos de la canasta básica y multas para los supermercados que "distorsionen precios" de los alimentos.



En 134 mesas repartidas por todos los distritos bonaerenses y varias provincias del país, la juventud de 1País, junto a candidatos y dirigentes locales, lograron ya la adhesión de más de dos millones de personas a la iniciativa, en una junta de firmas que podría obligar al Congreso Nacional a tratar los dos proyectos económicos, de acuerdo a la ley que estipula que las iniciativas populares ingresen al plenario directamente.



Según mencionaron desde 1País a Télam, tienen "la energía puesta en llegar a tres millones de firmas: creemos que esa potencia de representatividad popular seguramente va a tener un correlato político y obligará al Congreso a tratar" la eliminación del IVA de 11 productos de la canasta básica y también la llamada "Ley de Góndolas".



Por esta iniciativa, indicaron fuentes partidarias, Massa ha tenido "mucha presión por el lobby de los supermercados que están tratando de invisibilizar este tema porque toca intereses muy fuertes", ya que plantea, en 24 páginas, "medidas para la reducción de distorsiones de precios", la "emergencia alimentaria", y una "cláusula de impedimento de prácticas abusivas" que plantea multas a supermercados que distorsionen precios.