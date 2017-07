13/07/2017 - 13:26 | Policiales / Cuatro menores detenidos tras asaltar a un ex juez en su casa Y tirotearse con la policía Herramientas: Compartir: Cuatro menores, uno de ellos herido de bala, fueron detenidos luego de asaltar a un ex juez y a su esposa, en una vivienda de la localidad de City Bell, cerca de la ciudad de La Plata, y enfrentarse a tiros con la Policía. Según informaron fuentes policiales, el atraco se produjo en la casa del exjuez en lo Civil y Comercial de La Plata Ricardo Larroza, de 61 años, a quien le sustrajeron diez mil dólares, cinco mil pesos y varios instrumentos musicales, entre ellos un violín valuado en cien mil pesos, además de otros elementos de valor.



Larroza y su esposa, la abogada, Eleonor Giménez Smith, de 42 años, lograron ponerse a salvo de los ladrones al encerrarse en el baño de la habitación matrimonial, al que los ladrones no pudieron ingresar.



La banda de asaltantes estaba compuesta por dos adolescentes de 15 años, uno de 16 y otro de 17.



Según lo informado por un diario local, el asalto se produjo alrededor de las 4:00 en una vivienda situada en la calle 21, entre 475 y 476, y se inició cuando los adolescentes accedieron a la casa al saltar un paredón del frente de la propiedad.



Al escuchar el estruendo, la pareja se encerró en un baño y enseguida llamó al 911, tras cerrar con llave la puerta del cuarto, la cual los delincuentes intentaron barretear sin éxito.



Como no pudieron acceder al lugar en el que se encontraba el matrimonio, los menores comenzaron a recorrer la casa, para alzarse con el dinero y los otros objetos de valor.



Los delincuentes salieron del domicilio con el botín y fueron sorprendidos por efectivos policiales, que se habían apostado afuera de la casa para esperarlos.

En ese momento se produjo un breve intercambio de disparos y los precoces ladrones fueron detenidos, uno de los cuales recibió un tiro en una pierna y tuvo que ser llevado a un centro asistencial de la zona.



Larroza, quien actualmente tiene un grupo de música folklórico, en declaraciones a un medio local dijo que además del dinero y el violín, le robaron una guitarra electracústica, un bajo eléctrico y varios instrumentos de persecución.



También se llevaron dos televisores, dos celulares, una notebook, y unos 500 cds musicales, entre otros elementos, algunos de los cuales no habían podido ser recuperados.



“Sólo se dedicaron a robar todo lo más que pudieron y hasta hicieron un pasamanos para sacar las cosas más grandes desde el lado de adentro del paredón por el que habían entrado, hacia la vereda donde cómplices tomaban las cosas y al parecer, por lo que dijeron algunos testigos, las guardaron en una camioneta negra”, explicó.



"Fue el primer robo que tenemos en los 25 años que llevamos en esta casa", destacó el exmagistrado, que notó que la Policía había levantado varias huellas en el domicilio, ya que los menores habían actuado sin guantes.