Massa cuestionó la política económica del Gobierno y analizó la estafa que sufren los argentinos por parte de los supermercados

El diputado nacional y precandidato a senador Sergio Massa publicó hoy una videollamada realizada a través de Skype en la cual conversa con José Viñuela, periodista de Chaco que realiza denuncias ciudadanas desde Facebook.com/ciberperiodismo, con el foco en los precios abusivos de los supermercados argentinos. Durante la conversación, el líder de 1País destacó la importancia del proyecto de eliminación del IVA y la Ley de Góndolas que impulsa su espacio en el Congreso de la Nación, para “recuperar parte del poder de compra de la gente y terminar con el curro de los supermercados”.



En el diálogo que mantuvieron Massa y Viñuela, el líder de 1País coincidió con el periodista en la importancia de denunciar la estafa que sufren los argentinos por parte de los supermercados. En ese sentido, Massa le comentó la propuesta elaborada por los equipos técnicos del Frente Renovador y el GEN de Margarita Stolbizer, que tiene como objetivo eliminar el IVA a once productos de la canasta básica, por lo que le señaló al periodista que “no es cierto que los políticos no están metidos en ese tema”, tal como lo expresa el propio Viñuela en uno de sus videos. Sobre esta propuesta, el diputado aseguró: “Esta Ley le puede hacer ahorrar entre 500 y 1000 pesos por mes a un jubilado o a una familia promedio, mientras que la Ley para sacarle el IVA a las tarifas significa un ahorro de entre 400 y 1.500 pesos, dependiendo el consumo en cada hogar, como también la Ley para los medicamentos”, indicó.



Y en esa misma línea, agregó: “Hoy es un día muy triste, porque un Banco hizo una promoción, y se ven cinco cuadras de colas en los supermercados, con gente acampando y la policía custodiando”.



Por su parte, el periodista destacó que hoy gracias a las redes sociales, uno tiene la posibilidad de mostrarle a la gente que en Italia, Alemania o España, la leche cuesta 10 pesos, y es la misma leche que en la Argentina cuesta 25 pesos, o un agua mineral, que vale 24 pesos en Argentina, en Italia cuesta 3,50. “Por eso en este viaje decidí transmitir en vivo desde los supermercados y mostrarle eso a la gente, pero no lo hago para que se vengan a vivir acá a Europa, lo hago porque quiero vivir en la Argentina come se vive acá”, detalló, y añadió que “hay un sector importante de la política argentina que junto al empresariado se encargan de cubrirse las espaldas unos a otros”.



Ante esto, Massa lamentó ver que en La Matanza o en Florencio Varela se pague la leche más cara que en Italia, y le replicó: “Eso ocurre por dos grandes problemas. El primero es que en la Argentina no existe la Ley de Góndolas, y entonces no hay competencia. Hay un gran curro de los Supermercados. Por eso cuando hoy vi la cola que hacía la gente, yo me pregunté cuánto es lo que roban todos los días que no cobran con ese 50% de descuento. El kilo de papá en Gral. Alvarado o en Balcarce lo sacan a 2,50, pero vas a cualquier supermercado y está a 18. Hoy lo vendían a 9 como gran promoción, y ahí uno puede ver la diferencia entre lo que gana el productor y lo que gana el supermercado. Por eso es importante el proyecto de eliminación del IVA y la Ley de Góndolas, porque se recupera parte del poder de compra de la gente y se termina con el curro de los supermercados”.



Los videos de Viñuela, a los que se pueden acceder desde Facebook.com/ciberperiodismo, alcanzaron millones de visitas luego de realizar un relevamiento en un supermercado de Valencia, España, en donde se comprueba que los alimentos cuestan la mitad -o aún menos que en nuestro país-, cuando los sueldos son más altos. Incluso, que existen marcas argentinas que se venden en ese país a menor precio. Según explica Viñuela en sus videos, “un docente o un bombero en España gana el equivalente a 35 mil pesos aproximadamente, y los valores de los productos son casi la mitad que en nuestro país”.