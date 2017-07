13/07/2017 - 15:24 | Policiales / Ritondo defendió la actuación de la policía en el desalojo de PepsiCo Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, dijo hoy que "la policía actuó como tenía que actuar" durante el operativo de desalojo desarrollado esta mañana por unos 500 efectivos en la planta de PepsiCo en la localidad bonaerense de Florida, que se encontraba tomada por los trabajadores despedidos en reclamo de su fuente laboral, y afirmó que a la gobernadora María Eugenia Vidal "le preocupa que no haya heridos". "A la gobernadora le preocupa que no haya heridos y que se trabaje adecuadamente. La Policía actuó como tenía que actuar", definió el funcionario provincial en declaraciones a la prensa.



En tanto, cuando le consultaron si Vidal avalaba el accionar de la fuerza, Ritondo remarcó que "ella no tiene que avalar el procedimiento, sino la Justicia"; y diferenció con que los funcionarios políticos lo que tienen que hacer es "ver que el personal policial actúe de acuerdo al reglamento".



Ritondo relató que "hubo más gas pimienta que gas lacrimógeno", e insistió en que el personal a su cargo "cumplió una orden judicial. No hubo armas letales, se avisó por megáfono para que desalojen y espero que la agente de policía de Infantería que tiene fractura expuesta se recupere rápidamente", dijo en relación a uno de los efectivos heridos durante el procedimiento.



También acusó a los despedidos de haber arrojado "baldes de pintura" sobre los policías, por lo que concluyó con que "es claro de dónde vino la violencia"



"Cualquier exceso que hubiera habido, hubiera sido sancionado, pero hoy la policía cumplió con el protocolo y yo tengo que lamentar que hoy hay 15 policías heridos", finalizó.