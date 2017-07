Galmarini:”Nos preocupa el crecimiento de la demanda de comida de las instituciones”

Así lo manifestó el senador provincial Sebastián Galmarini durante la visita a la sede de CONIN en San Isidro. El legislador se acercó a la fundación junto a los concejales Marcela Durrieu, Gonzalo Beccar Varela, y el segundo candidato a concejal por un 1 País Federico Meca, para saber cómo están llevando adelante las tareas de la institución en relación a la situación que atraviesa el país. Fueron recibidos por su directora Dolores Ramírez, con quien realizaron una recorrida por las instalaciones.



Hace un año, Galmarini y su equipo visitaron por primera vez a la sede de CONIN en San Isidro para conocer la obra que llevan adelante para prevenir la desnutrición infantil y la promoción humana en los barrios Uruguay y La Cava. "Realmente nos preocupa la situación que atraviesan las instituciones, nos preocupa el crecimiento de la demanda de comida, sobretodo cuando las personas que asisten son de algunos de los barrios más necesitados. La situación económica no ayuda, suben los precios de los alimentos, y hoy en día para muchas familias se hace imposible poder brindar a los chicos una buena alimentación. Por eso estamos nuevamente acá, para seguir acompañándolos y brindarles la ayuda necesaria", señaló el legislador sanisidrense.



Dolores Ramírez explicó que "no contamos con la movilidad necesaria para ir a buscar a las mamás con los niños cuando llueve o hace frío. Por eso, nuestro sueño es tener movilidad para recorrer barrios periféricos, buscar a las mamás y traerlas al Centro".



Y agregó: "La situación se pone muy difícil a veces porque no nos alcanzan los alimentos que entregamos a las mamás que asisten con sus hijos. Contamos sólo con la ayuda de algunos particulares, empresas, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de Comunidad Organizada, apadrinada por el senador Sebastián Galmarini, que nos tienden una mano para poder llevar adelante esta labor".



Por su parte Federico Meca, segundo candidato a concejal, expresó: "Desde 1 País San Isidro venimos recorriendo junto a Sebastián Galmarini las instituciones del distrito. Para nosotros es muy importante que nos permitan poder conocer la situación que están atravesando y sobretodo acercarnos para ayudar".



CONIN trabaja con convicción en la promoción humana de niños de los barrios más vulnerables de San Isidro que incluye a sus madres. Se ocupa de la estimulación integral y trabajan con la pedagogía Montessori, que se basa en el amor, el ambiente y la relación del niño y su ambiente. Está conformado por distintos profesionales que siguen diariamente el desarrollo de los niños y, además, cuentan con un taller de cocina donde enseñan a preparar alimentos nutritivos y un taller de costura y bordado, para que las madres puedan desarrollar emprendimientos productivos.



"Ante la insensibilidad de un gobierno que en lugar de generar inversiones aumenta la pobreza, venimos trabajando con mucho compromiso con todas las organizaciones sociales que atienden derechos básicos como la alimentación y la educación, que son la base de un crecimiento sano para los chicos", concluyó el senador.