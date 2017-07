12/07/2017 - 16:28 | Espectáculos / Gangnam Style fue destronado como el video más visto en YouTube por la canción See You Again Herramientas: Compartir: ver más imágenes El megahit surcoreano Gangnam Style dejó de ser el video más visto en YouTube, un récord que alcanzó en los últimos cinco años con más de 2.147 millones de visualizaciones, y en su lugar se posicionó la canción "See You Again" interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth -de la película Rápido y Furioso 7- cuya cantidad de vistas equivale a 21.759 años. Gangnam Style fue tan popular que "rompió" el registro de vistas de YouTube, al exceder la cantidad máxima posible de visualizaciones (2.147.483.647), lo cual forzó a la plataforma a reescribir su código, según explicó hoy el sitio web de la cadena británica de noticias BBC.



Pero ahora el hit surcoreano (con actualmente 2.894.426.475 de vistas) fue destronado por otra canción denominada "See You Again", interpretada por Wiz Khalifa y Charlie Puth, que ya fue vista 2.895.373.709 de veces (https://youtu.be/RgKAFK5djSk).



Esto significa que el nuevo video más popular en YouTube fue visto por el equivalente a un total de 21.759 años.



"See You Again" fue escrita para la película de acción Rápido y Furioso 7, en homenaje al actor Paul Walker, quien murió en un accidente de auto antes de finalizar el film.



Por otro lado, la canción "Despacito" de Luis Fonsi acumuló 2.500 millones de visitas en solo seis meses en la plataforma de videos, y no muestra signos de desaceleración.









