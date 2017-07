12/07/2017 - 17:04 | Política / Sergio Massa: “Los diputados de Cristina y Macri se apuraron a aumentarse las dietas y no vienen a discutir los fueros” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El diputado, líder del Frente Renovador y precandidato a senador nacional por el frente 1País, Sergio Massa, acusó hoy al oficialismo y al kirchnerismo de "correr al recinto" para avalar el aumento de sus dietas, pero no para "discutir los fueros". Massa reaccionó con esa declaración luego de que fracasara la sesión especial en la que ese sector de la oposición pretendía tratar una reforma a la Ley de Fueros y aprobar la renuncia a los fueros que habían presentado los legisladores del interbloque para allanar el camino de cualquier eventual requisitoria judicial.



"Desgraciadamente vemos que la idea de renunciar a los fueros parece que no interesa mucho a los diputados; pareciera que quieren seguir defendiendo privilegios; pareciera que el kirchnerismo y el macrismo son caras de la misma moneda", disparó Massa en declaraciones a la prensa que realizó una vez levantada la sesión especial que había sido pedida para hoy por el massismo, el GEN y Libres del Sur, socios políticos en el frente 1País de cara a las legislativas en la provincia de Buenos Aires.



Cuestionó que "ni los diputados de Cristina (Fernández de Kirchner) ni de (Mauricio) Macri hayan bajado al recinto a votar la renuncia a los fueros", pero sí "bajaron corriendo para aumentarse 30 lucas las dietas", en referencia al último incremento en los ingresos de los legisladores aprobado por el cuerpo, al que renunciaron algunos legisladores, entre ellos los del Frente Renovador.



Con la presencia de apenas 32 de los 257 integrantes del cuerpo y lejos de los 129 legisladores requeridos para dar inicio a una sesión, la convocatoria fue levantada por falta de quórum por la radical Patricia Giménez, que la presidió en su condición de vicepresidenta segunda del cuerpo.



Las fuerzas políticas que conforman 1País habían convocado a una sesión especial no sólo para considerar una iniciativa que apuntaba a que el cuerpo aceptara la renuncia a los fueros que habían presentado los 37 diputados del interbloque que preside Massa, sino también un proyecto de eliminación del IVA sobre tarifas de luz y gas; y otro de modificación de la Ley de Fueros.



"Dicen que el cuerpo es el dueño de los fueros; por eso convocamos al cuerpo, pero, desgraciadamente, vemos que no quiere renunciar a ningún privilegio, no renuncian al aumento de 30 lucas que se dieron, ni tratan la renuncia de los fueros", disparó Massa.



En ese marco, señaló que "era importante que avanzáramos en la renuncia de los fueros de todos los diputados y la inhabilidad moral de Julio De Vido", aunque sostuvo que "lo más importante era bajarle la tarifas a millones de argentinos".



"Queremos que la misma celeridad que tienen para con De Vido la tengan con todos los temas que estamos planteando, porque aumentan los alimentos, aumentan los medicamentos y a las Pymes les quitan oxígeno y su capacidad de producir", sostuvo.



También, en el marco de las declaraciones que formuló a la prensa, Massa respondió al jefe del bloque de diptuados del PRO, Nicolás Massot, quien en una conferencia de prensa del interbloque de Cambiemos lo había desafiado a hablar de la época en la que era jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.



"Me hubiesen preguntado en el 2013, cuando todo el PRO me acompañaba para frenar a Cristina eterna", disparó el líder del Frente Renovador.



Por su parte, la diputada nacional, precandidata a senadora nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, advirtió sobre "el funcionamiento irregular" de la Cámara de Diputados que -sostuvo- "sólo hace sesiones especiales para tratar proyectos del gobierno e impedir que se puedan tratar otros temas de la oposición".



"Nos critican por haber querido despojarnos de nuestros fueros ante un escribano y eso lo hicimos porque no tenemos nada que ocultar; ahora quisimos dar el debate acá pero tampoco están en el recinto de sesiones; debe ser porque tienen miedo de que otros hablen", sostuvo Stolbizer.



Además, remarcó que "los fueros son privilegios" e insistió con que, la renuncia a los fueros que pretendía que el cuerpo les aprobara, buscaba que los legisladores de 1País se pararan "como iguales ante la ley" al resto de los ciudadanos.



En tanto, el diputado Julio Raffo -autor de una de las iniciativas que pretendían debatir hoy en el recinto- consideró "atronador" el mensaje de quienes hoy no concurrieron al recinto para dar quórum a la sesión promovida por el massismo, el GEN y Libres del Sur.



"Será porque unos quieren proteger a un compinche y otro a unas empresas, pero lo principal es que el recinto no se convierta en un aguantadero de delincuentes", remarcó el legislador del Frente Renovador.