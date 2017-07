12/07/2017 - 8:27 | Zonales / San Fernando Andreotti inauguró la nueva Secretaría de Salud Pública Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente presentó un establecimiento que unifica Salud, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales. Amplio, moderno, con tecnología y comodidades, está diseñado para responder a consultas y trámites de más de 400 vecinos por día en forma ágil y práctica. “Esta es un área sensible de mucha importancia para el Municipio; estamos muy contentos por la inversión que hicimos”, dijo el Jefe Comunal. ver video Frente a una gran cantidad de vecinos que se dieron cita en Brandsen 675, el Intendente Luis Andreotti inauguró el nuevo edificio de la Secretaría de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, para atender diariamente las consultas y trámites de más de 400 vecinos.



Y agregó: “En este edificio se concentrará toda la administración y el control de la Secretaría de Salud Pública, la atención de Desarrollo hacia las distintas necesidades, y el apoyo del trabajo que Medio Ambiente hace en la calle, los negocios y la industria”.



“En estos 800 m2 de superficie, habrá un movimiento de 500 personas por día. Y cuando terminemos el edificio completo, que es el doble de superficie, entre 700 y 800 por día, porque se incorporará Logística, la farmacia en forma integral y la dependencia de Niñez. La centralización hace que sea más eficiente el servicio, y es mejor por costos, porque vamos a ahorrar cerca de 100 mil pesos mensuales que ahora estamos gastando de alquiler”, finalizó el Jefe Comunal, quien además mencionó que la obra continuará en una segunda etapa.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, además de manifestar su alegría por la concreción de un proyecto largamente esperado, aclaró: “Este edificio no es un Centro de Salud, sino la sede de la Secretaría donde se tramitan cuestiones de distintas áreas. Aquí se atiende, por ejemplo, a las mamás que necesitan leches maternizadas, y a los vecinos que vienen por ortopedias o medicamentos”.



“Además, se tramitan expedientes relativos a autorización de obras por parte del área de Medio Ambiente, se llevan adelante relaciones con diversas instituciones intermedias del distrito, tales como clubes de barrio, sociedades de fomento y centros de jubilados, y la parte administrativa de todos los programas de Salud que brinda el Municipio a sus vecinos”, finalizó Aparicio.







La Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Malena Galmarini, quien también asistió al acto, expresó: “Esta nueva obra de San Fernando -que viene dando pasos adelante hace mucho tiempo y los seguirá dando- es importantísima; Luis, como Juan y Alicia, están convencidos de la importancia de la igualdad de oportunidades, de prestarle la atención suficiente y tender una mano a quienes más lo necesitan. San Fernando sigue creciendo, está cada día mejor y más lindo, iluminado, seguro y limpio; nosotros compartimos esta mirada de la gestión con vocación de servicio y voluntad política; nos pone muy contentos y por eso los acompañamos en logros como éstos”.



La Diputada Nacional de 1País, Mirta Tundis, quien también participó del acto, expresó: “Me sorprendió ver que en un Municipio como San Fernando haya tal calidad de atención al vecino, y que se lo asiste cuando el Estado Nacional no lo hace. Esto es envidiable, y se debe a que está muy bien administrado por la gestión encabezada por Luis Andreotti”.



En cuanto a las vecinas que asistieron a la inauguración, Rosa dijo: “Es espectacular, va a haber una mejor atención y comodidad para los vecinos y quienes trabajan acá”.



Ana María, que vive a pocas cuadras del nuevo edificio, agregó: “Es extraordinario; el Intendente Andreotti hace cosas maravillosas y siempre está cerca de los vecinos. Cada 10 o 15 días, me entero de que se inaugura algo nuevo”.



Y Beatriz, del barrio Don Mariano, finalizó diciendo: “Estoy sin palabras, no nos esperábamos un edificio así. Agradezco a Luis (Andreotti) y Alicia (Aparicio) por darnos a los vecinos un lugar tan digno”.



Para la ocasión, en los alrededores se ubicaron, entre otros, puestos de orientación odontológica y atención oftalmológica, se hicieron controles de presión, peso, test de HIV y prevención del cáncer de mamas; también estuvieron los móviles de vacunación y Zoonosis, y se exhibió la nueva ambulancia de Terapia Pediátrica recientemente adquirida por el Municipio.



Estuvieron presentes, además, el referente de Políticas Sociales de 1País, Daniel Arroyo; la Senadora Provincial Micaela Ferraro; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y concejales; consejeros escolares; funcionarios del Departamento Ejecutivo de San Fernando; autoridades provinciales de IOMA, Región Sanitaria V y entidades intermedias del distrito.



