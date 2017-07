Cristina se reunió con los trabajadores despedidos de Atucha en la rotonda de Zárate

La precandidata senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, visitó hoy a los trabajadores despedidos del complejo nuclear Atucha que mantienen un acampe en la rotonda de Zárate.



Cristina Kirchner sorprendió a los exempleados que mantienen allí su protesta, con los que dialogó sobre la situación que atraviesan y les transmitió su solidaridad, confirmaron a NA fuentes cercanas a la expresidenta.



De la actividad también participó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner, el excanciller Jorge Taiana, quien se reunió también con el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, el Secretario de la UOM local y diputado nacional Abel Furlán y el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk.



“Hoy vinimos a Zárate no sólo porque son muchos los afectados por las políticas económicas de este gobierno sino porque aquí se está paralizando el Plan Nuclear Argentino, que es un camino de independencia económica, de desarrollo, de tecnología y de exportación con valor agregado. Hoy hemos venido a escuchar, a entender los problemas de la gente y a visibilizar estos conflictos, a acompañar a los que más necesitan. Hay que lograr que el gobierno nacional les preste atención a estos problemas”, señaló Taiana.



El precandidato insistió además en que “el proyecto que encabeza Macri tiende a restringir las fuentes de trabajo, especialmente aquellas vinculadas con la producción con valor agregado, tecnología, industria y PYMES” y advirtió que “ésa no es una Argentina sustentable para los 40 millones de argentinos”.



“El gobierno quiere embarrar la cancha para no hablar del presente y de los problemas de hoy, pero tiene que entender que por este camino no hay bienestar ni justicia para la mayoría de los argentinos. Nosotros tenemos que concentrarnos en lo que está pasando, en los problemas de la gente, en sus necesidades y en tener soluciones para resolverlos”, apuntó.