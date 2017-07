10/07/2017 - 20:56 | Zonales / San Isidro San Isidro inauguró una nueva escultura en la costa de Martínez Herramientas: Compartir: ver más imágenes Ubicada en Pacheco y el río, representa un cincel tallando una piedra en homenaje al trabajo de todos los sanisidrenses que construyen el partido día a día. Un centenar de vecinos asistieron a la presentación el sábado pasado por la mañana. A pesar del frío y el mal clima, un centenar de vecinos asistieron el sábado pasado a la inauguración de una nueva escultura en Pacheco y el río, Martínez: un cincel tallando una piedra que homenajea al trabajo de todos los sanisidrenses que construyen el partido día a día.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, presidió el evento donde se presentó la imponente obra, en bronce y granito Sierra Chica, de 63.000 kilos y diez metros de alto, que integra un plan de emplazamientos de esculturas en espacios públicos.



“Durante años hicimos las obras de base debajo del suelo, que son prioritarias pero no se ven, como redes de agua potable, energía, desagües pluviales y reservorios para evitar inundaciones. Ahora llega el momento de embellecer el distrito, revalorizando los parques, accesos, espacios públicos y comercios a cielo abierto”, afirmó Posse.



Y remarcó: “De ahora en más cuando pasemos por este lugar será un hito ver este gran cincel tallando una piedra, que sin dudas trascenderá en el tiempo”.







La escultura fue realizada por el célebre artista Jorge Gamarra, quien recibió varios premios de salones nacionales y municipales y en 2009 fue incorporado a la Academia Nacional de Bellas Artes.



“Los artistas describen y completan el relato que la ciudad tiene de sí misma, nos ayudan a pensarnos, celebrarnos y a seguir trabajando. Todas las obras que integran este plan fueron emplazadas en lugares estratégicos, de mucho transito, pero también de gran referencia topográfica”, explicó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura.



Al pie de la obra, Gamarra comentó que es un anhelo de todo artista poder emplazar su obra en el espacio público. “Este cincel no sólo homenajea a la herramienta de los artistas, sino también al trabajo de todos. Un cincel que puede verse desde todas las perspectivas en 360 grados, algo clave para mí desde lo estético”, agregó. El trabajo fue posible por la ayuda de la Fundición Buchhass y Calello S.A., y el emplazamiento se realizó con la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas municipal.



Del total de seis obras que integran el mencionado plan, “Cincel” siguió el camino de “La rotonda de los Caballos”, de Vivianne Duchini, que representa la fuerza de la industria hípica en San Isidro, y “Sobre Rieles”, en acero inoxidable, futurista y de Raúl Gómez, en Villa Adelina, que refiere al tren, pieza clave en la fundación y crecimiento de Villa Adelina.



La próxima se emplazará en la rotonda de Unidad Nacional y Fleming, fue encomendada a Gabriel Soifer y referirá a las bicicletas, la vida saludable y el aire libre.



La quinta, de Marcela Cabutti, será un colibrí, celebrará la naturaleza, lo autóctono y la resurrección y será colocada en la rotonda de Camino Real, Boulogne, frente al cementerio local.



La escultura fue realizada por el célebre artista Jorge Gamarra, quien recibió varios premios de salones nacionales y municipales y en 2009 fue incorporado a la Academia Nacional de Bellas Artes.“Los artistas describen y completan el relato que la ciudad tiene de sí misma, nos ayudan a pensarnos, celebrarnos y a seguir trabajando. Todas las obras que integran este plan fueron emplazadas en lugares estratégicos, de mucho transito, pero también de gran referencia topográfica”, explicó Eleonora Jaureguiberry, subsecretaria de Cultura.Al pie de la obra, Gamarra comentó que es un anhelo de todo artista poder emplazar su obra en el espacio público. “Este cincel no sólo homenajea a la herramienta de los artistas, sino también al trabajo de todos. Un cincel que puede verse desde todas las perspectivas en 360 grados, algo clave para mí desde lo estético”, agregó. El trabajo fue posible por la ayuda de la Fundición Buchhass y Calello S.A., y el emplazamiento se realizó con la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas municipal.Del total de seis obras que integran el mencionado plan, “Cincel” siguió el camino de “La rotonda de los Caballos”, de Vivianne Duchini, que representa la fuerza de la industria hípica en San Isidro, y “Sobre Rieles”, en acero inoxidable, futurista y de Raúl Gómez, en Villa Adelina, que refiere al tren, pieza clave en la fundación y crecimiento de Villa Adelina.La próxima se emplazará en la rotonda de Unidad Nacional y Fleming, fue encomendada a Gabriel Soifer y referirá a las bicicletas, la vida saludable y el aire libre.La quinta, de Marcela Cabutti, será un colibrí, celebrará la naturaleza, lo autóctono y la resurrección y será colocada en la rotonda de Camino Real, Boulogne, frente al cementerio local. Volver