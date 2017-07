10/07/2017 - 20:19 | Deportes / La AFA dolariza la deuda de los clubes, los cuales deben ponerse al día para no sufrir descuentos al incorporar refuerzos Herramientas: Compartir: La AFA decidió dolarizar las deudas que los clubes mantienen con la entidad y si alguno de ellos incorpora jugadores y sigue en falta, deberán resignar parte del dinero por los derechos audiovisuales hasta saldar la suma. El propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia explicó que los clubes deben saldar sus deudas con la AFA, algo que también es algo que la FIFA pide para todas las asociaciones nacionales.



“A partir del día de hoy está dolarizada, porque mucho tiempo la deuda de los clubes era fija y en pesos. Es la manera justa para que todos tengamos la misma regla de juego. Deportivamente la pelota puede entrar o no, pero a nivel clubes, necesitamos un fair play económico que hace rato todos piden para la AFA”, afirmó en declaraciones a la prensa.



Tapia reconoció que la deuda de los clubes con la AFA asciende a 800 millones de pesos, entre los de Primera División y el ascenso.



“Hay posiciones diferentes, porque el que venda puede pagar la deuda. Todo depende de la voluntad de cada club”, sostuvo.



El presidente de la AFA explicó que los clubes que mantienen deuda con la entidad, si incorporan jugadores, deberán pagar un porcentaje del dinero que recibirán por los derechos audiovisuales.



La nueva regla será que si un club incorpora dos jugadores deberán pagar el 30 por ciento de los derechos audiovisuales por mes, hasta que en diciembre cancele su deuda.



Si un club incorpora cuatro jugadores deberán abonar el 50 por ciento, mientras que aquellos que no deben dinero podrán contratar jugadores libremente.



La idea de la AFA es que en diciembre todos los clubes tengan la deuda saldada, y en ese sentido Independiente adelantó que abonará los 70 millones que le debe, esta semana.



"Esto es un aporte importante, luego que la AFA prestó mucho dinero. Los recursos los necesitamos y tenemos un eco importante entre los clubes. Será doloroso, porque son medidas que algunos no esperaban, pero es algo para darle transparencia a todo lo que ocurre en AFA", enfatizó Tapia.(NA)