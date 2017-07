10/07/2017 - 20:08 | Policiales / Detienen a 4 ex gendarmes por narcotráfico a raíz de una investigación interna del Ministerio y la propia fuerza Herramientas: Compartir: Luego de una investigación sobre un grupo de ex gendarmes vinculados al tráfico de drogas, el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich detuvo a 4 ex integrantes de la fuerza luego de que la cartera de Seguridad y la Gendarmería llevaran a cabo tareas investigativas internas para comprobar la responsabilidad de los involucrados en las actividades criminales. “Hay que ser inflexibles con las personas que pretenden beneficiarse cometiendo delitos. La investigación por parte del Ministerio y la propia Gendarmería demuestra el compromiso de todo un equipo que trabaja para brindarle seguridad a los ciudadanos y hacer cumplir la ley”, expresó la ministra Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.



Junto a los 4 ex integrantes de la fuerza ya detenidos, otros 3 quedaron supeditados a la causa a la espera de las pericias sobre los elementos secuestrados.



El Ministerio de Seguridad y la Gendarmería, fuerza conducida por Gerardo Otero, realizaron la investigación bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico del Dr. Pablo Yadarola, junto a la Fiscalía Penal Económica N° 2 del Dr. Emilio Guerberoff.



Tras siete allanamientos sobre los domicilios particulares y en la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la institución, lugar donde prestaban servicio los ex gendarmes, se dispusieron las detenciones luego de determinar su vínculo con el tráfico de drogas.