Sergio Massa: “Es preocupante que el Gobierno sea tan dócil para bajar impuestos a mineras y tan duro para bajar los de los laburantes”

Así lo afirmó el diputado nacional y precandidato a senador por la fuerza 1País durante una reunión con vecinos, en el partido bonaerense de Florencio Varela. Allí Sergio Massa presentó el Plan “Bajemos los precios”, medida que la fuerza 1País, integrada por el Frente Renovador y el GEN, viene promoviendo hace tiempo. Se refirió también a los audios difundidos recientemente de las conversaciones telefónicas entre Cristina Fernández y Oscar Parrilli, en los que la exmandataria dice que “hay que embocarlo”.

Acompañado por el diputado Raúl Pérez y los precandidatos Daniel Arroyo y Daniel Zisuela, entre otros referentes locales, Sergio Massa estuvo en Florencio Varela. Hizo referencia a la iniciativa “Bajemos los Precios”, la cual ya cuenta con el apoyo de más de 1 millón 500 mil firmas. Al respecto sostuvo: “Lo que hicimos hoy fue una capacitación para mujeres en el Bajemos Los Precios, la ley que permite que se reduzca el IVA de once productos de la canasta básica y que aspiramos a que de una vez el Congreso trate y apruebe porque significa un ahorro de entre $500 y $1000 dependiendo del consumo de cada familia. Les contamos además la iniciativa para reducir tarifas con plata que hoy ya está en el presupuesto, porque el presupuesto nacional tiene 22 mil 500 millones de pesos que el gobierno está usando para pagar deuda cuando en realidad debería usarlo para bajar el IVA y mejorar el consumo en la mayoría de las familias argentinas. Sobre todo en familias de clase media laburante, a los que les subió la luz, el gas, los productos de la canasta básica y encima le subieron los impuestos que el Estado les cobra. De manera tal, que vamos a forzar la necesidad de votar la iniciativa popular, de terminar con el curro de los supermercados, de terminar con esta idea de que el gobierno defienda a las mil empresas más importantes de la Argentina olvidándose de que hay millones de argentinos, jubilados, trabajadores y desocupados, que lo que necesitan es que les defendamos el bolsillo”.



Con el fin de bajar los precios de once productos de la canasta básica, el proyecto de ley #BajemosLosPrecios establece la eliminación del IVA y de otros impuestos de la cadena de alimentos, límites y penalizaciones a prácticas abusivas con el compromiso de mantener los precios al consumidor estables hasta marzo de 2018.



Cabe recordar que 1País lanzó una calculadora online para consultar de cuánto sería el ahorro en caso de aplicarse el plan Bajemos Los Precios. La aplicación, disponible en http://www.bajemoslosprecios.com/, contempla el alcance del descuento del IVA de los productos alimentarios de la canasta básica: pan, harina, papa, carne, leche, yerba, arroz, fideos, azúcar, huevos y aceite. Se puede marcar la cantidad de kilos, litros o paquetes a comprar para obtener el descuento pertinente.



Massa resaltó la necesidad de debatir proyectos de ley como éstos que proponen devolverle el poder de compra a los argentinos, y señaló que: “Para esto hay que bajar el IVA en los alimentos, en las tarifas de servicios, porque eso es lo que se lleva la mayor parte de la plata de los hogares argentinos. El gobierno tiene que dejar de defender a los más ricos y empezar a entender que para que la economía arranque tenemos que cuidar el bolsillo del laburante, del jubilado y de los que cobran las asignaciones pero que son los que mueven nuestra economía todos los días”.



Además, el diputado nacional se refirió a los audios publicados en las últimas horas, en las que se escucha a la expresidenta Cristina Fernández, decir que “es un hijo de puta” y que “hay que embocarlo”. Respecto a esto, Massa aseguró que: “Nosotros elegimos no entrar en la discusión berreta de la política, elegimos no pelear con el pasado, con la violencia, con la persecución. Nosotros elegimos pelear contra los precios, porque a la gente la plata no le alcanza, pelear por nuestras PYMES y por nuestros jubilados. No vamos a pelear contra los gritos y contra las amenazas de alguien que cree que todavía tiene poder”.



El precandidato a senador cruzó al Gobierno nacional y aseguró que no se está trabajando en materia de medidas populares: “Es preocupante que el Gobierno sea tan dócil para bajar los impuestos de las mineras y tan duro para bajar los impuestos de los laburantes. Pasó con Ganancias, pasa con el IVA de la Canasta Básica. El gobierno gobierna para las mil familias más ricas de la Argentina, mirando a las grandes empresas y se olvida que el 72% del empleo es PYME y que el 80% del mercado es mercado interno”.



En cuanto a la problemática del aumento de precios, habló también Daniel Arroyo y aclaró que: “Hoy aumentan los alimentos y siguen paradas las changas, en zonas donde la mayoría de la gente vive de oficios. Por eso no alcanza la plata. Hay cada vez más chicos y adultos mayores que van a comedores, lo vemos todos los días, esa es la realidad del conurbano. Florencio Varela es una de los municipios más afectados. El Gobierno tiene una idea equivocada. Cree que van a venir inversiones y que eso va a derramar para abajo, eso no es así. Conseguir inversiones para soja, minería o el sector financiero es lo que es rentable, pero no da trabajo. Acá en Florencio Varela la gente trabaja en la construcción, el comercio, el textil y si no movemos el mercado interno, no va a haber posibilidades de crecer. El único sector que genera derrame es la clase media”.