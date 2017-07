10/07/2017 - 18:26 | Política / Randazzo celebró que la Justicia autorizara a competir contra él en el PJ al intendente de José C. Paz Herramientas: Compartir: El precandidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir, Florencio Randazzo, señaló hoy en Bahía Blanca que "celebramos si la Justicia Electoral ha autorizado a otro candidato" y que "en general las listas que no fueron autorizadas fueron por que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley". Randazzo formuló estos conceptos en referencia a la decisión de la Justicia Electoral de autorizar y habilitar la precandidatura del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien se postula como precandidato a senador por el Frente Justicialista; el mismo cargo al que aspira Randazzo.



"Nosotros somos defensores de la participación de todos aquellos que pertenecen al peronismo y quieren participar para ser candidatos", afirmó Randazzo ante una consulta de Télam.



El ex funcionario kirchnerista formuló estos conceptos durante un encuentro con la prensa, flanqueado por el precandidato a concejal y actual diputado provincial Marcelo Feliú, en la sede local del SMATA en Bahía Blanca, donde además se reunió con sindicalistas de la ciudad y de la región, entre otros.



"Nosotros somos coherentes en eso, venimos sosteniéndolo desde 2013, después de la sanción de la ley que fue en el 2009, porque nos parece que la elección de los candidatos debe trascender las fronteras partidarias", comentó.



Al ser consultado sobre si las PASO tienen sentido para sostener este sistema, Randazzo afirmó que "hay que preguntarse si es sostenible la política donde no hay reglas, donde hay una carrera de oportunistas que pretenden violar permanentemente la ley, priorizando sus intereses personales".



"Está claro que en las PASO de la última elección presidencial, funcionó para Cambiemos, inclusive para el Frente Renovador y los únicos que no tuvimos PASO a nivel nacional fuimos nosotros, yo creo que fue un error y en esta oportunidad aquellos que hablan en nombre del peronismo, por eso me parece que rompen un contrato social", agregó.



También y en referencia a la actuación de la Justicia en distintas causas judiciales vinculadas a funcionarios de la gestión kirchnerista, el ex funcionario nacional sostuvo que "lo importante es que la Justicia actúe con rapidez, lo absuelve o lo condene".



"Después yo no acostumbro a hacer política con la Justicia porque me parece que no corresponde, si queremos ir a un país serio hay que ser respetuoso de la independencia de poderes y dejar que la Justicia sea la que condene", afirmó.



En ese sentido comentó que "lo importante es preguntarle a cada uno que tuvo algún tipo de responsabilidad pública, qué fue lo que hizo para que la gestión sea más transparente".



Por último y sobre las declaraciones de Sergio Massa, respecto de la renuncia de los fueros, Randazzo afirmó que se trataba de "otra muestra de oportunismo, hay conveniencia de decir lo que la gente quiere escuchar".



"Si hubiera querido renunciar a los fueros porque no lo hicieron cuatro años antes", se preguntó Randazzo al comentar que "estoy en contra de los fueros y la plataforma que presentamos el 14 de junio el primer punto es que nadie tiene que hacer uso de los fueros más allá de que sean constitucionales". Volver