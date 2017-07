Irak proclama la derrota del ISIS en Mosul y la reconquista de la ciudad

El primer ministro de Irak, Haidar al Abadi, anunció hoy oficialmente la liberación total de Mosul tras nueve meses de combates con el grupo Estado Islámico (EI), que controlaba la ciudad norteña, la segunda mayor del país, desde hacía tres años.



La pérdida de Mosul asesta uno de los golpes más rudos al EI desde su impactante irrupción a mediados de 2014, cuando proclamó un califato en las zonas de Irak y Siria que entonces controlaba, imponiendo como regla de conducta una versión ultraconservadora del islam y asesinando o torturando a miles de personas.



"Desde el Mosul libre y liberado anunciamos la victoria para todos los iraquíes", aseguró al Abadi en una declaración "histórica" que leyó desde una pequeña base militar cercana a la Ciudad Vieja de Mosul, donde se libraron duros enfrentamientos en los últimos días, y que fue transmitida en vivo por la TV iraquí.



La ofensiva, que contó con el apoyo aéreo de una coalición liderada por Estados Unidos, causó la muerte de más de 7.000 civiles y el desplazamiento de otros 920.000, según la ONU y el gobierno local. También fallecieron más de 9.000 soldados iraquíes y más de 11.000 yihadistas, de acuerdo con el Ejército iraquí.



Desde hace meses, operaciones militares en Siria e Irak redujeron dramáticamente la extensión de los dominios del EI, que no obstante ha conservado su capacidad de cometer o inspirar ataques en la región y el mundo, pese a que Rusia anunció además en junio haber matado a su líder, Abu Bakr al Baghdadi.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó hoy al gobierno iraquí por la victoria militar en Mosul y dijo que la reconquista de la ciudad, que quedó devastada por los combates, significa que el EI tiene "los días contados" en Irak y Siria.



En un comunicado, el mandatario republicano agregó que Estados Unidos continuará buscando la "destrucción total" del EI, felicitó a al Abadi y a las fuerzas militares de Irak y también expresó su pena por los miles de civiles que fueron asesinados o torturados por el EI mientras duró su control de la ciudad.



Luego de iniciar su ofensiva en octubre pasado, fuerzas militares y policiales iraquíes y milicias kurdas recuperaron en enero la parte este de Mosul, dividida en dos por el río Tigris, que la atraviesa de Norte a Sur.



En febrero se lanzó la ofensiva final para recuperar la zona occidental, donde cientos de yihadistas resistieron hasta las últimas consecuencias, atrincherados en la Ciudad Vieja con decenas de miles de civiles a los que, según denunció la ONU, mantenían como rehenes y usaban como escudos humanos.



Al Abadi se refirió de manera peyorativa al grupo como "Estadito" Islámico "depravado y asesino", y anunció el "fin del falso califato gracias a los sacrificios iraquíes", informó la agencia de noticias EFE.



Asimismo, saludó a las familias iraquíes, los líderes religiosos y los "valientes combatientes" que han logrado esta victoria esperada desde hace casi nueve meses, cuando empezó la ofensiva para liberar la provincia de Nínive, cuya capital es Mosul.



No se olvidó tampoco de agradecer a los países que han ayudado a las fuerzas iraquíes con apoyo logístico, aéreo, técnico y secundado con un continuo entrenamiento, haciendo referencia a la coalición comandada por Estados Unidos.



"Esta victoria es para ustedes, iraquíes. Ustedes los iraquíes son los líderes y los que han logrado la victoria, y tienen que estar orgullosos ante el mundo", afirmó.



Tras la derrota del EI en Mosul, Al Abadi aseguró que ahora tienen "la misión de estabilizar, reconstruir y limpiar las células del Dáesh" que quedan aún en zonas del casco antiguo de la urbe, el que fue el último reducto de los extremistas en la ciudad, que ha quedado destruida por completo.



Para finalizar, aseveró que el pueblo iraquí tiene que unirse para "el regreso de los desplazados, para ofrecer los servicios y la construcción de las zonas que hemos liberado", y concluyó con un "viva Irak".



El Ejército iraquí dijo que 3 millones de banderas iraquíes, con el mapa del Mosul liberado trazado en la tela, fueron distribuidas entre todos los ciudadanos que han salido a las calles de la urbe iraquí para festejar.



En la capital, Bagdad, miles de personas salieron a las calles con banderas iraquíes, y el Consejo de Ministros del país llamó a la celebraciones durante "esta semana de la victoria".



De hecho, las autoridades iraquíes anunciaron que mañana será festivo en todo Irak.



Pese al anuncio de liberación de la ciudad, los yihadistas del EI afirmaron haber lanzado una contraofensiva en la zona de Al Maidan, situada en el centro histórico, que fue "liberada" ayer por las fuerzas iraquíes.



En varios comunicados difundidos por la red de mensajería Telegram, y cuya autenticidad no ha podido ser verificada, el EI aseveró que "soldados del califato" atacaron "posiciones del Ejército apóstata y sus milicias en la zona de Al Maidan".



Según los textos, estallaron "enfrentamientos con ametralladoras" con las fuerzas iraquíes que causaron, según el EI, la muerte y heridas de "varios apóstatas".



El EI advirtió de que "los soldados del califato todavía siguen en Mosul realizando hazañas hasta conseguir una de las mejores cosas: la victoria o el martirio".



La ONU asegura que la crisis en Mosul ha superado ya las peores previsiones humanitarias, con más de 900.000 desplazados y casi 2 millones de personas que han recibido ayuda de emergencia.



El representante de la ONU para Irak, Ján Kubis, felicitó al gobierno y pueblo iraquí por la derrota del EI en Mosul y apuntó que "ha terminado la pesadilla de tres años" que vivieron sus habitantes.



En un comunicado, el responsable de la Misión de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) aseguró que "esta victoria proporciona una gran oportunidad para Irak para levantarse de nuevo fuerte y unido".