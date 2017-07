Detuvieron baleado a “Luchito”, el último prófugo de la “Banda del M19”

Un joven de 18 años apodado “Luchito” y quien se encontraba prófugo desde hace cuatro meses como uno de los presuntos integrantes de la denominada “Banda del M19” de Fuerte Apache, dedicada a los secuestros, fue detenido herido de bala en el hospital de Haedo, informaron fuentes policiales.

La detención fue concretada ayer por detectives de las Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Pilar, en el mencionado hospital, donde el imputado, identificado como Luciano Altamirano (18), había ingresado con el DNI de su hermano.



Fuentes de la investigación aseguraron que el joven fue apresado a partir de escuchas telefónicas sobre sus familiares directos que comentaron que “Lucho” o “Luchito” había resultado baleado hace un mes y medio en un enfrentamiento y que tuvieron que internarlo porque la herida no curaba y se estaba infectando.



Altamirano fue detenido en el hospital donde estaba siendo atendido con una herida de bala en el muslo izquierdo que afectó su arteria femoral.



“Teníamos escuchas directas sobre la familia. Le venían haciendo curaciones caseras en Fuerte Apache, pero la herida se complicó y cometieron el error de mencionar que tuvieron que llevarlo al Hospital de Haedo porque sabían que en el Carrillo ya lo estábamos buscando por su cercanía al barrio”, dijo a Télam un jefe policial.



Los voceros explicaron que aún se está investigando con precisión cuándo y en qué circunstancias Altamirano fue baleado pero, también por escuchas, se cree que pudo haber ocurrido en un enfrentamiento que tuvo cuando fue a “mejicanear” a una banda en una transacción por drogas que terminó a los tiros.



Altamirano estaba siendo buscado puntualmente por tres secuestros extorsivos cometidos en Pilar entre el 10 y el 20 de enero, en uno de los cuales se tiroteó con la policía, en una causa investigada por los fiscales federales de Campana, Fabián Matilla y Pedro Rebollo, junto a los detectives de la Sub DDI Pilar.



Pero la Justicia le atribuye a la “Banda del M19”, denominada así por el número del monoblock de Fuerte Apache donde se juntaban, alrededor de 20 secuestros extorsivos investigados no sólo en Campana, sino también en fiscalías federales de Morón, Lomas de Zamora, San Isidro y Capital Federal.



El 27 de junio pasado, el Juzgado Federal 1 de Morón, a pedido del fiscal federal 1 de Morón, Sebastián Lorenzo Basso, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), Santiago Marquevich, procesó por “asociación ilícita” a nueve miembros de esta “Banda del M19”.



Los nueve procesados son Hugo Leonardo “Leo” Chrusciel (33), Axel Joel “Pachu” Santa Cruz (20), Brian Jesús Jara (21), Sergio Gustavo Silvero (21), Diego Ezequiel Gerez (30), Reynaldo Miguel Alcocer Sánchez (21), Matías David Carrizo (18), Gonzalo Zacarías Reinoso (21) y Natalí “La Sharon” Reinoso (22).



En su acusación, Basso y Marquevich consideraron que "los nombrados formaron parte de una organización criminal que tenía epicentro en el "Monoblock 19" del Barrio Ejército de los Andes (conocido como Fuerte Apache) en el partido de Tres de Febrero".



Para los fiscales, la banda “tuvo como principal fuente de ingresos el producido por la comisión de delitos violentos contra la propiedad y las personas” y “operó al menos desde diciembre de 2016 hasta marzo de 2017, fecha en que fueron detenidos varios de sus integrantes”.



Destacaron que la banda “tenía un grado de organización suficiente, tanto en bandidos dispuestos a realizar los atracos, como de armas, vehículos y sistema interno de comunicación, logrando llevar a cabo más de veinte hechos de secuestros extorsivos de los denominados 'exprés' o relámpagos, en diversos puntos del área metropolitana”.



La investigación pudo establecer que la organización contaba con dos subgrupos bien definidos: la célula encargada de la logística –donde se cita a Sharon Reinoso- y la célula operativa o ejecutora que engloba a los restantes imputados, entre quienes los fiscales destacan en Chrusciel “un rol primordial de liderazgo dentro de la asociación ilícita”.



La propia Ufese informó que a partir del desbaratamiento de esta “Banda del M19”, la cantidad de secuestros extorsivos se redujo en forma notable, ya que en junio pasado hubo 10 hechos y en mayo 12, cuando en los primeros cuatro meses del año, la cifra siempre estuvo por encima de los 20 (26 en enero, 24 en febrero, 27 en marzo y 21 en abril).