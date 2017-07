Sting donó su Premio Polar a un programa de integración para refugiados

El británico Sting donó 114.000 dólares correspondientes al Premio Polar, considerados los “Nobel” de la música”, al proyecto Songlines que impulsa la integración de los refugiados a través de la actividad musical.

Así lo anunció el ex The Police a través de un comunicado publicado en la página oficial de Songlines, la organización creada por el ex compositor y mánager de ABBA, Stig Anderson, según consigna la agencia EFE.



"La música puede ayudar a construir puentes y este proyecto pone de relieve el papel vital que puede desempeñar para brindar a jóvenes refugiados la oportunidad de conectar con su nueva sociedad", expresó Sting en el escrito.



Desde su creación, Songlines se dedica a acortar las diferencias culturales de los refugiados a través de su participación en coros, orquestas, foros y distintos festivales musicales.



El Premio Polar de este año también recayó en el saxofonista estadounidense Wayne Shorter, además de Sting.