09/07/2017 - 21:41 | Actualidad / Judiciales bonaerenses van al paro y reclaman que después de la feria los convoquen a paritarias Los empleados de los departamentos judiciales bonaerenses nucleados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) volverán al paro, por 48 horas, el miércoles y jueves de esta semana y advirtieron que no iniciarán actividades luego de la feria judicial si el gobierno de María Eugenia Vidal no los convoca a discutir un aumento salarial. "El gobierno provincial continúa sin dar respuesta al reclamo de nuestro gremio, y por lo tanto hemos resuelto un nuevo paro y no iniciar las actividades luego de la feria judicial si previamente no somos convocados a paritarias y se pone sobre la mesa una oferta superadora e integral que dé solución a este conflicto", sostuvo Pablo Abramovich, secretario general de la AJB.



Los judiciales exigen un aumento salarial pero también realizarán un acto por la presentación de la demanda para que sus jubilados y pensionados dejen de pagar el impuesto a las ganancias.



En ese marco, Abramovich adelantó que el miércoles se concentrarán en la sede de la Suprema Corte para reclamar "la eliminación de la categoría de Auxiliar 3º, la normalización de los ingresos al Poder Judicial, la estabilidad de los interinatos por causa de vacancia en la titularidad de las dependencias y soluciones a los reclamos de las trabajadoras de los jardines maternales".



Luego habrá una protesta frente a la obra social IOMA y desde allí marcharán ante los Tribunales Federales de La Plata para presentar una demanda judicial en contra de las retenciones del impuesto a las ganancias a los haberes de jubilados y pensionados. Volver