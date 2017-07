AFIP detectó 86% de trabajadores con irregularidades en aserraderos de Tigre

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, realizó un operativo de control en diversos aserraderos, donde se constató que el 86% de los empleados prestaban servicios de manera irregular.

Durante las inspecciones se relevaron 43 trabajadores dedicados a la fabricación de artículos de madera, detectándose en 37 de ellos, inconsistencias en su registración laboral, ya que no cuentan con los beneficios previsionales que les corresponden (aportes jubilatorios no efectuados por el empleador).



Cabe destacar, además, la comprobación de 1 trabajador indocumentado, de 31 que no estaban dados de alta por su empleador, y de 5 que no se encontraban declarados.



El procedimiento se llevó a cabo en distintos establecimientos ubicados en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.