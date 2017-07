Exigen al estado bonaerense y al nacional medidas urgentes por la grave situación de las cárceles y las comisarías de la provincia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría Pública de Casación reclamaron hoy que el Estado provincial y el Nacional tomen medidas urgentes por la grave situación en la que se encuentran las cárceles y las comisarías de la provincia.

Este viernes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los organismos exigieron medidas para disminuir el hacinamiento, la sobrepoblación, las condiciones inhumanas de detención, la falta de acceso a la salud y los malos tratos y torturas dentro de los lugares de encierro.



Durante la 163° audiencia que se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Lima y de la que participaron los Estados nacional y provincial, los organismos hicieron la presentación en base a registros producidos a partir de las inspecciones periódicas que se realizan.



Además, para la presentación, que da cuenta del agravamiento del sistema de encierro en los últimos años, se mencionaron las denuncias de personas detenidas y de sus familiares.



Según consta en la presentación de este viernes, en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 40 mil personas privadas de libertad; el nivel de sobrepoblación llega al 100% si se toman los detenidos en comisarías; y en las 432 dependencias policiales hay 3010 detenidos de los cuales sólo 1039 tienen camastro.



A la sobrepoblación y el hacinamiento, se le suman otras graves violaciones de los derechos humanos, como las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, que forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad.



Durante la presentación se remarcó que “producto de todo esto es el elevado número de muertes, que promedian 130 por año en el sistema carcelario. Además en las comisarías murieron por lo menos 43 personas en los últimos cinco años”.



Uno de los últimos casos en los que fallecieron personas privadas de su libertad dentro de una comisaría fue el ocurrido el pasado 2 de marzo en la ciudad de Pergamino en la que murieron 7 jóvenes asfixiados y quemados.



Según informó en un comunicado la CPM, este viernes, y tras ver las imágenes recopiladas por los peticionarios en una recorrida por las comisarías y cárceles de la provincia, la comisionada de la CIDH, Margarette May Macaulay remarcó que “las condiciones de detención son inhumanas y que la solución debe incluir la sanción de leyes que no impacten en más hacinamiento”.



Por su parte, el comisionado James Cavallaro señaló que “la detención prolongada en comisarías no respeta los estándares internacionales y que tiene que haber un plan concreto para que no haya más personas alojadas en esas dependencias y para bajar la tasa de encarcelamiento”.



En su enunciación, Cavallaro solicitó al Estado nacional que presente un plan concreto para lograrlo y anunció que realizará una reunión de seguimiento en octubre.