Durand con vecinos del Bajo Boulogne: “piden una guardia pediátrica y cámaras de seguridad”

La secretaria legislativa del bloque de concejales de 1 País y precandidata a concejal Soledad “Pupi” Durand se reunió con vecinos de Boulogne. Se juntaron en la sede del merendero Los Peques del Bajo Boulogne, donde fue recibida por su presidenta Nely Elji. “Los vecinos son quienes mejor conocen las necesidades del barrio, es fundamental escucharlos porque cada iniciativa debe servir para resolver los problemas de la gente”.

Durante las dos horas que duró el encuentro, Durand y los vecinos pasaron revista a las distintas problemáticas del Bajo Boulogne. “Lo más urgente y que haría mucha falta sería contar con una guardia pediátrica en el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio; hace varios años que lo venimos pidiendo”, explicó Nely.



Olga, una vecina, pidió más medidas contra la inseguridad, “acá casi no hay cámaras, solamente un par en Sarratea y en Bernardo de Irigoyen, pero en las calles de adentro no hay; también necesitamos más patrullaje y más iluminación”.



En el Bajo Boulogne están el Crematorio y el depósito judicial de autos que con el paso de los años se ha transformado en una montaña de hierros oxidados y chatarra. “Del Crematorio salen un humo y un olor insoportables que se sienten en todo el barrio”, contó una joven vecina, y agregó que “les recomendaron no tomar agua de la canilla por que las napas pueden estar contaminadas”.



“1 País tiene varios proyectos presentados denunciando la contaminación que causan tanto el Crematorio como el depósito de chatarra, al igual que la falta de médicos en los Centros de Atención Primaria. Estas cosas pueden comenzar a cambiar si sumamos un concejal más y le ponemos fin a la mayoría automática de Posse en el Concejo Deliberante”, dijo Durand