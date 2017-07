Andreotti entregó un apoyo económico a deportistas sanfernandinos

El Intendente reconoció a jóvenes que competirán en campeonatos mundiales de canotaje junior, atletismo especial y rugby con capacidades diferentes. El Jefe Comunal destacó la política deportiva del Municipio: “Es muy importante para la integración social y la inclusión, y para tener un San Fernando más tranquilo, más seguro, con menos violencia”.



En el Palacio Municipal de San Fernando, el Intendente Luis Andreotti otorgó apoyos económicos a Sergio Peñalba, jugador de los ‘Pumpas XV', equipo de rugby con capacidades diferentes; Melanie Fernández, atleta de FADDIM (federación de deportistas con discapacidades mentales); y Facundo González, campeón nacional y sudamericano de canotaje junior. Los tres jóvenes son sanfernandinos y están clasificados a los mundiales de sus disciplinas.



El Jefe Comunal los recibió junto al Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso. Hacia el final de la reunión, Andreotti expresó: “A todos nuestros deportistas de nivel internacional les damos una mano para que puedan cubrir algunos gastos. Los Polideportivos municipales son muy importantes para la integración social y la inclusión, y para tener un San Fernando más tranquilo, más seguro, con menos violencia. Por eso ya estamos por inaugurar el Poli N°8”.



Sergio Peñalba participará en el Mundial ‘Mixed Ability' de Rugby que se desarrollará en España durante agosto y se contentó mucho por el encuentro en el Municipio: “Doy gracias a Luis Andreotti por el apoyo y ojalá que ‘los Pumpas' podamos ganar traer la Copa Mundial”.



Por su parte, Melanie Fernández, atleta de velocidad en 400mts y salto en largo, competirá en Suiza. Ella comentó: “Me emociona mucho porque voy a representar a mi país y me pone muy orgullosa. No muchos pueden estar en el lugar donde yo estoy”.



En representación de Facundo González, quien se encuentra entrenando para disputar entre el 27 y el 30 de julio el Mundial de Canotaje en Rumania, su padre, Carlos González, manifestó: “Es un gran acierto del Intendente, está un paso adelantado en la política que viene haciendo. Es muy lindo ver cómo reconocen a nuestros chicos en el deporte. No tengo más que palabras de agradecimiento y ojalá que siga siendo política de Estado”.



Por último, Luis Andreotti señaló: “Se les entregó un subsidio de 6.000 pesos, la bandera de Argentina, la del Municipio de San Fernando y ropa deportiva. Es un obsequio para que sepan que con todos los sanfernandinos tratamos de compartir y de estar presentes”.