07/07/2017 - 17:07 | Política / Los precandidatos de Cambiemos firmaron un compromiso “bajo juramento” de no cambiarse de bancada si son electos Herramientas: Compartir: Todos los precandidatos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires firmaron un compromiso “bajo juramento” para no cambiar de bancada en caso de que resulten electos en los comicios de octubre. Según publicó el diario El Cronista, al oficializar su precandidatura todos los postulantes adhirieron a una declaración en la que, por un lado, dejan abierta su “renuncia como precandidato” al cargo.



También se comprometieron a aceptar “de forma incondicional cualquier corrimiento u ordenamiento que la Junta Electoral de la Alianza efectúe de oficio” a su precandidatura.



“Acepto todos y cada uno de los términos y condiciones del Acta Constitutiva de la Alianza Cambiemos, su Plataforma Electoral y declaro bajo juramento mi permanencia hasta la finalización de mi mandato en el Frente Cambiemos Buenos Aires por el cual he sido electo”, se indicó en la declaración que debieron firmar los dirigentes. Volver