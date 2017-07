La Justicia ratificó la orden de repartir elementos del plan Qunita para embarazadas y bebés

El Tribunal Oral Federal Uno (TOF 1) rechazó un planteo del Ministerio de Salud de la Nación contra la resolución que mandó redistribuir parte de los kits del denominado Plan Qunita, con elementos para embarazadas y bebés, a excepción de las cunas y los sacos de dormir.



El ministerio que encabeza Jorge Lemus había solicitado una “rectificatoria” contra la decisión que el TOF 1 le comunicó días atrás para que, en un plazo de 30 días, comience a distribuir todos los elementos de los más de 27.000 kits del plan diseñado por el gobierno anterior, a excepción de las cunas y los sacos de dormir, y los distribuya en instituciones o entidades dedicadas a los niños.



Los elementos almacenados habían sido retirados de circulación porque el juez Claudio Bonadio consideró -en agosto de 2016- que constituían un "riesgo" para sus destinatarios.



En su planteo, la cartera de Salud argumentó que en febrero último Bonadio dictó una medida cautelar por la que ordenó la "suspensión del pago de los kits no abonados hasta entonces” a quien obtuvo el contrato, de lo cual surge que "los elementos no fueron adquiridos finalmente por el Ministerio de Salud”.



Por su parte, los camaristas Adrián Federico Grunberg, José Michilini y Gabriel Vega sostuvieron que no existe impedimento para cumplir lo ordenado, y consideraron que la cartera basó su planteo en “cuestiones de índole administrativo contable” que "no influyen de modo alguno en la decisión que adoptó" el tribunal.



“El Ministerio de Salud plantea una modificación en la decisión del Tribunal basándose en un acto administrativo meramente hipotético y futuro, cuyo dictado ‘se encuentra en curso’, lo que constituye una eventualidad y una razón endeble" contra la decisión de redistribuir los kits, según afirmaron en su resolución de hoy.