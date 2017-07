El mundo de la ilustración de luto por la muerte de Landrú

Colegas, ppersonajes olíticos y periodistas recordaron al humorista y dibujante Juan Carlos Colombres, conocido como Landrú y autor de célebres como "Tí­a Vicenta","El Señor Porcel" y "El Señor Cateura", quien falleció ayer a los 94 años.



El dibujante Sendra comentó en una entrevista con Télam que "nos conocíamos del diario aunque estábamos en distintos horarios de tanto en tanto coincidíamos en algún ágape. Lo recuerdo siempre impecable, correcto... un dandy".



"Ingresé al humor político gracias a él. Aprendí a quererlo gracias a mis tíos quienes lo amaban. Yo me esforzaba en entender cómo les podía gustar ese humor que no entendía del todo... claro, me faltaban datos de la realidad y cuando le encontré la vuelta no podía dejar de admirarlo", evocó el creador de "Yo, Matías".



"Landrú tuvo la cualidad de no envejecer nunca: retratraba a sus personajes arrugaditos eran como trazos de niños. Siempre que se le preguntaba ¿Cómo estas?, el te respondía 'Fan-tás-ti-co'!, así vivió y tuve la suerte de conocer a sus nietos y al verlos uno se da cuenta que la genética funciona", señaló Sendra.



Judith Gociol, periodista y colaboradora de la Fundación Landrú asegura que ayuda desde lo periodístico en el espacio de arte y destaca la primera época de la revista "Tía Vicenta" publicada entre 1957 y 1966, que terminó siendo prohibida por la dictadura de Juan Carlos Onganía por un dibujo de una morsa (animal con el que satirizaba al general golpista) reflexionando sobre la actualidad en la playa.



"Rescato la primera época de la publicación -tuvo una segunda entre 1977-1979- donde utilizaba recursos que se convirtieron en clásico como el de comparar personalidades con animales o realizar innovaciones tales como dibujar las publicidades, realizar encuestas desopilantes interpelando al lector. Planteaba juegos y hasta hacía fotomontajes, entre otras innovaciones", describe Gociol.



"Recuperó el humor político y el humor absurdo. Hizo un gran aporte a la historia del humor. Fue un tipo muy moderno. La actual revista Barcelona podría ser tranquilamente un suplemento de su publicación", opinó.



Por su parte, Horacio Del Prado autor del libro "Landrú. El que no se ríe es un maleducado" recuerda en una entrevista con Télam que "el libro lo hice junto a Landrú y su hijo Raúl, con una serie de trabajos seleccionados para ese 'librazo' con el que quedamos muy conformes".



"No soy humorista, sólo estoy familiarizado con la temática porque mi papá -Alejandro del Prado (Calé)- era humorista y fue compañero de juventud de Landrú en la tira 'Buenos Aires en camiseta' de la revista Rico Tipo y también trabajaron en "Pobre diablo" hasta que cada uno siguió su camino", relató.



"Landrú hizo 'Tía Vicenta', el gran golazo de su vida. Fue un innovador. Él quería hacer un humor distinto. Quería introducir en el país la línea de dibujo que inauguró en el mundo el ilustrador rumano Saul Steinberg cuando trabajaba en Estados Unidos, con trazos minimalistas. En la revista debutaron muchos consagrados como Caloi, Quino y Sábat, entre otros", aseguró Del Prado.



Para el autor, "fue un genio del humor absurdo, del juego de palabras y del costumbrismo a tal punto que recomendaba qué usar o no, qué comprar o qué estaba de moda; como lo fue en su momento Divito con sus chicas. Consagró usos cotidianos y la gente lo seguía de verdad"



Del Prado sostiene "fue un gran tipo. Un hombre de derecha con una mirada mas vale 'gorila' pero sin embargo fue querido por todo el mundo porque siempre expresó sus ideas con humor. Hasta los políticos muy criticados por él le pedían sus dibujos. Le hizo chistes memorables a Frondizi, Alsogaray y varios otros".



"Uno de sus grandes orgullos -recuerda Del Prado- fue el premio que le dieron en Estados Unidos en los 70 María Moonrs Cabot porque consideraron importante su lucha por la libertad de expresión".



Las redes sociales bajo el hastag #Landrú se llenaron de mensajes de pésame y recuerdos para el dibujante. Su colega Horacio Altuna en la red publicó: "Adiós, Maestro. Mi homenaje y recuerdo al querido Landrú", y Liniers lo despidió con un dibujo y "al maestro con cariño... Gracias" y Nik escribió " Te vamos a extrañar maestro! Un pequeño y hermoso recuerdo con Landrú..."



Por su parte el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina, Hernán Lombardi escribió: "Adiós a Landrú. Mi personaje predilecto: Rogelio, el hombre que razonaba demasiado. Abundan hoy los sofistas como Rogelio, pero no divierten".



Por su parte y por el mismo medio, el ministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, escribió "Murió Landrú y tengo una tristeza infinita. Nadie retrató como él al gran absurdo argentino. Me sumo al dolor y el recuerdo de un ser único".