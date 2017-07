Massa y Stolbizer anunciaron que los precandidatos de 1País renuncian a los fueros

>strong>Sergio Massa y Margarita Stolbizer, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires por la alianza 1País, anunciaron este mediodía que todos los postulantes de su frente electoral renunciarán a sus fueros, a los que definieron como "un privilegio aberrante".

En una conferencia de prensa que ofrecieron en la sede del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, ubicada en el centro porteño, ambos precandidatos garantizaron que "ninguna de las personas que pertenecen a este frente 1País, ni en la actualidad, ni en los sucesivo a partir de su asunción como legisladores en el fin de este año, va a utilizar, frente a un requerimiento judicial, ningún tipo de fueros para ampararse o esconderse".



Así lo expresó en su exposición Margarita Stolbizer, en tanto el líder del Frente Renovador y diputado nacional Sergio Massa justificó la decisión al subrayar que "los fueros son un privilegio aberrante que tiene dos siglos de atraso respecto de la democracia argentina".



"No es tiempo de palabras sino de hechos: nosotros vamos a la elección sin privilegios", sostuvo Massa y agregó: para las elecciones "queremos una búsqueda de representación genuina y no la búsqueda de la impunidad".



En ese marco, reiteró que si a la Cámara de Diputados llegara un pedido judicial de desafuero contra el ex ministro kirchnerista y actual diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio De Vido, los legisladores del frente 1País votarán a favor de la medida.



"Si el Congreso trata el desafuero de (Julio) De Vido, vamos a votar el desafuero de De Vido. Si mañana, ya no porque acabamos de renunciar todos a nuestros fueros, pidiera tratar el desafuero de Felipe (por Solá), o el de Massa, todos nuestros diputados votarían de la misma manera", indicó.



El líder del Frente Renovador destacó que existen proyectos de ley presentados desde su espacio sobre el tema de los fueros, y pidió que los tengan en cuenta. "El Congreso podría avanzar rápidamente en este tema, simplemente avanzando en el proyecto de resolución del diputado (Julio) Raffo", destacó Massa.



Por su parte, Stolbizer aclaró que "la que tiene la definición sobre el juzgamiento de los crímenes es la Justicia" y que "no hay que desviar la atención intentando instalar en el Parlamento un ámbito de autojuzgamiento de los legisladores".



"La política necesita recuperar la ejemplaridad", afirmó Stolbizer, y añadió: "Aquí todos tenemos la tranquilidad de conciencia de que ningún proceso judicial les cae encima por un acto de corrupción; y esta es la decisión política y colectiva de un espacio que quiere construir una alternativa distinta en Argentina".



Los dirigentes firmaron el "acta compromiso" en renuncia de los fueros en un escenario rodeados de los principales precandidatos del Frente Renovador y el GEN para la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entre ellos los bonaerenses Felipe Solá, Mirta Tundis, Daniel Arroyo, Jorge Sarghini; junto con los dos primeros postulantes a las bancas por el distrito porteño, Matías Tombolini y Florencia Arietto.



Además de los precandidatos, renunciaron a sus fueros la diputada y jefa de campaña de Massa, Graciela Camaño, el diputado y armador massista en Capital Federal Margo Lavagna, junto con sus compañeras de banca Cecilia Moreau, Carla Pitiot; y el diputado provincial y triunviro de la CGT, Carlos Acuña, entre otros.