Choferes de larga distancia ratifican paro para el fin de semana si hoy no los convocan a paritarias

El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Mario Calegari, afirmó hoy que el gremio "esperará todo el día" la convocatoria del sector empresario para negociar una mejora salarial y reiteró que, en caso de no producirse, se realizará el paro nacional de 48 horas del transporte de larga distancia desde la hora 0 del sábado hasta las 24 del domingo. "Estamos dispuestos a sentarnos y negociar pero hasta ahora el sector no ha ofrecido nada", dijo Calegari esta mañana en diálogo con radio Continental y agregó que "existe la alternativa de que el Gobierno dicte la conciliación obligatoria".



El dirigente explicó que "hasta ahora, la propuesta patronal fue de 0", aumento en los salarios por lo que la dirigencia tomó la decisión de lanzar el paro de 48 horas.



Además, advirtió que tanto los choferes de media como de corta distancia cerraron sus acuerdos paritarios y que los trabajadores de larga distancia "quieren lo mismo", al puntualizar el acuerdo del 21% escalonado y con cláusula gatillo.



""La idea es trabajar en vacaciones de invierno para que la gente pueda viajar, pero esto tiene que ver con la voluntad del sector empresario también", advirtió el dirigente del gremio que encabeza Roberto Fernández.