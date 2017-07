Solá: “Cambiemos tiene provocadores profesionales”

El diputado nacional Felipe Solá se refirió a los cruces que se dieron ayer en la Sesión Especial en la Cámara baja entre integrantes del oficialismo y diputados de 1 País. “Estas actitudes están instruidas por Duran Barba”, indicó.



En declaraciones radiales el diputado nacional y primer candidato a legislador por la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá, manifestó: “Cambiemos tiene provocadores profesionales, instruidos por Duran Barba”.



De esta manera Solá hizo referencia a los dichos del diputado oficialista Fernando Sánchez, contra Sergio Massa e integrantes del Bloque “1País”, luego de la Sesión Especial del día de ayer en la Cámara Baja. En este sentido dijo: “Sánchez suele tener actitudes más de provocador que de legislador. Actúa como si fueses el 'adalid de los enemigo de la corrupción' pero nunca va a admitir ninguna sospecha de corrupción por parte de este Gobierno”.



En la misma línea Solá se refirió a la estrategia electoral que quieren imponer tanto del Gobierno como desde el frente que lidera la ex presidenta. Al respecto remarcó: “El partido de la grieta que componen tanto Cambiemos como el frente que lidera Cristina, busca desunir a los argentinos y crear la polarización, para sacar provecho electoral”.



“Nosotros pensamos totalmente distinto, les hablamos a los argentinos que caminan por encima de la grieta política, pero que están preocupados por la grieta económica. Hay mucha gente que tiene miedo de no llegar a fin de mes y algunos temen no llegar a fin del día”, continuó.



“La situación es tan grave socialmente, es tan desesperante la búsqueda de trabajo para quienes no lo tienen, es tan bajo el salario promedio de la argentina que en muchos casos no llega a cubrir los 14 mil pesos de la canasta básica. Por esa gente nos preocupamos, para esa gente presentamos proyectos y propuestas”, finalizó Solá.