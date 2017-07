06/07/2017 - 15:20 | Zonales / San Isidro Juan Medina “Los vecinos de Beccar quieren saber qué va a pasar en la ex Obras Sanitarias” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Ayer hubo sesión en el Concejo Deliberante de San Isidro. El concejal Juan Medina, del Frente 1 País, presentó un pedido de vecinos que solicitan al Municipio información masiva y detallada sobre el proyecto para el predio de la ex Obras Sanitarias. “La empresa tiene previsto construir un hipermercado, un mega shopping y siete torres y hay muchos vecinos preocupados de que Beccar pierda la paz y la tranquilidad que siempre la han caracterizado, quieren saber qué va a suceder”. La empresa Cencosud S.A. presentó ante la Municipalidad de San Isidro un proyecto para dos predios en la Ciudad de Beccar. Uno mayor de 192.000m2, ubicado frente a Intendente Tomkinson desde Maestro Santana hasta Av. Centenario, y otro más pequeño de 4.400m2, entre las vías del Ferrocarril Mitre, la calle España y Av. Centenario; para construir un shopping, salas de cines, un hipermercado, tres torres residenciales, seis condominios de 4 plantas, 2 edificios con locales y oficinas en el predio menor.



Consultado sobre el proyecto, el concejal Juan Medina expresó que “es muy bueno que se recuperen esas tierras, que se abran las calles y que se vayan a generar puestos de empleo pero sería muy malo que los vecinos sean los últimos en enterarse del proyecto que presentó la empresa”, pero resaltó que “lo que también piden los vecinos es que destinen una parte de las 20 hectáreas de la ex Obras Sanitarias a espacios verdes públicos, en un San Isidro cada vez menos verde; recordemos que de las más de 800 hectáreas de zonas verdes que tiene el distrito apenas 87 de ellas son públicas”.



"Estamos frente a la primer oportunidad en décadas de que ese predio se transforme en un lugar que los vecinos puedan disfrutar en familia", agregó Medina.