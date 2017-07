La dupla integrada por remeros Cristian Rosso-Rodrigo Murillo competirá en la Copa del Mundo de Suiza

La dupla conformada por los remeros bonaerenses Cristian Rosso (finalista en los Juegos Olímpicos 2012) y Rodrigo Murillo, múltiples medallistas panamericanos, competirá desde mañana y hasta el domingo próximo, en la prueba doble par de la tercera fecha de la Copa del Mundo en Lucerna, Suiza.

Rosso y Murillo terminaron sextos, el 18 de junio pasado, en la final A (del primero al sexto puesto) en la Copa del Mundo en Poznan, Polonia.



"Llegamos muy bien. Si bien esta competencia no estaba prevista, gracias al Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) pudimos organizar el viaje en una semana y venir a esta Copa del Mundo que es la mas importante del año porque vienen todos los países con sus mejores botes", le explicó hoy a Télam Rosso desde Suiza.



"La preparación en cuanto al entrenamiento no fue ideal porque no estaba programada pero esta semana nos sentimos muy bien y nos viene muy bien seguir compitiendo pensando en el Mundial, que se disputará en Sarasota, Estados Unidos, del 25 de septiembre al primero de octubre, que es el objetivo principal", puntualizó.



Rosso ganó la medalla de plata en cuádruple par en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007; de oro (doble par y cuádruple) en los de Guadalajara, Mexico, 2011 y de plata (doble par) y bronce (cuatro sin timonel) en los de Toronto, Canadá, 2015 y Murillo (plata en doble par) en Río 2007; oro en (cuatro sin timonel) y bronce (ocho con timonel) en Guadalajara y plata (doble par y ocho con timonel) y bronce en cuatro sin timonel en Toronto 2015.



El binomio argentino, que alcanzó en Polonia su segunda final en Copas del Mundo después de la de Varese, Italia, en junio de 2015, cuando terminó cuarto, disputará mañana su serie eliminatoria (que brindará una plaza al la semifinal AB/ con los representantes de Rumania, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña.



Rosso disputó, además, otras tres finales A en Copas del Mundo: fue sexto en single scull (Eton, Gran Bretaña, 2013); la misma posición en Múnich, Alemania, 2012, en doble par, con Ariel Suárez; con quien logró la medalla de plata en Hamburgo, Alemania, 2011, en tanto que para Murillo será la tercera ya que Aiguebelette, Francia, 2014, obtuvo el quinto puesto junto con Martín Laserre.



Cristian Rosso y Ariel Suárez alcanzaron la final en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la concluyeron en el cuarto puesto en la prueba doble par.



"Nuestro objetivo es ir regata a regata haciendo lo mejor, mejorando las cosas que aprendimos hace tres semanas en Poznan y a medida que avance el fin de semana ver para que estamos el domingo que es el más importante. Volver a estar en final A seria excelente porque acá no falta ningún país, y si estamos entre los diez mejores seria un muy buen resultado", expresó.



"Esta copa es la más difícil y mas competitiva de todas, muchos países importantes la usan como para definir los botes que van a llevar al Mundial, y generalmente el nivel es igual a eso. Competir acá es saber dónde estás parado y saber cuanto hay que trabajar de cara al Mundial", concluyó Rosso.