El marcador de punta uruguayo Abero será refuerzo de Tigre

El marcador de punta uruguayo Mathías Abero será refuerzo de Tigre , de cara a la próxima temporada en el torneo de la Primera División.

El técnico Ricardo Caruso Lombardi convenció finalmente al lateral, quien tenía pensado sumarse a Newell's, y el ex Atlético de Rafaela se presentará mañana en una suerte de prácticas informales que está programando la entidad de Victoria en un complejo deportivo de la zona de Escobar.



De este modo, cuando se concrete la firma, Abero será la cuarta cara nueva del 'Matador', luego de las llegadas de Julio Chiarini, Alexis Niz y Rodrigo Depetris, todos procedentes de Sarmiento de Junín.



En tanto, durante las próximas horas, podrían definirse los arribos de Daniel Imperiale (ex Quilmes y Gimnasia La Plata), además de Ivo Hong y Mariano González (ambos, de Pacífico de General Alvear, Mendoza).



También será probado el enganche de Sacachispas, Gastón Arrieta, mientras que la dirigencia espera respuestas por el ofrecimiento que se le formuló al ex jugador del club, Matías Pérez García, quien se desvinculó del Orlando City, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.