Peligran los servicios de micros de larga distancia en vacaciones de invierno

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) advirtió esta noche que peligra el servicio que prestan los micros en todo el país de cara a las vacaciones de invierno ante la imposibilidad de pagar los salarios de los trabajadores, debido a una crisis originada por la quita de los subsidios, baja demanda de gente y la creciente actividad aérea.



Mario Verdaguer, presidente de la CELADI, que agrupa a más del 70 por ciento de las empresas del sector que agrupa a unos 19 mil empleados, remarcó que se viene trabajando a pérdida, por lo que varias firmas no pueden afrontar el pago del salario y el medio aguinaldo y propusieron un pago escalonado, publicó este miércoles el portal del Diario Popular.



Esta situación provocó que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtiera sobre la inminente toma de medidas de fuerza en los próximos días, por lo que existe el riesgo de que no haya micros de larga distancia durante el receso invernal.



“Le venimos advirtiendo al Ministerio de Transporte que el servicio se viene precarizando y va a generar situaciones no deseadas, como la posibilidad que no estemos prestando los servicios en vacaciones. No por decisión empresarial, sino porque si no pagamos en tiempo y forma, presumimos un nivel de inconveniente, ya que el gremio nos ha hecho saber que no van a permitir estas situaciones”, señaló Verdaguer a Diario Popular.



En ese sentido, resaltó: “Venimos sosteniendo el pleno empleo, pero hasta acá llegamos. Hay tres empresas paradas, MercoBus, Plus Ultra y El Rápido Argentino. Además, hay algunas otras que en los próximos días podrían anunciar que van a tener que cerrar por no poder cumplir con las obligaciones”.



El titular de la CELADI alertó que en un contexto de crisis las circunstancias se agravaron “cuando la administración de Cambiemos levantó el sistema de subsidios”.



“Nosotros somos prestadores de servicio público y eso significa que tenemos que salir todos los días, tengamos o no tengamos pasajeros, frente a la eventualidad de que algún usuario pueda requerir del servicio en alguna localidad. Eso ocasiona que esté rota la ecuación económica, porque se está trabajando a pérdida”, indicó.



Verdaguer explicó que esto también se produjo porque “se ha retraído considerablemente la demanda y esto hace que los fondos que se recaudan con la magra cantidad de pasajeros sean insuficientes para atender todas las necesidades, como pagar combustible, seguros, peajes, viáticos y salarios”.



Por eso, propuso “trabajar con un marco regulatorio más flexible que permita adaptar la oferta de transporte a la demanda para no hacer kilómetros improductivos en los destinos llamados de fomento, donde la función no es recaudar sino asistir a un pueblo”.



Otro tema que preocupa al empresario es la diferencia que se hace con los servicios aéreos.



“Este gobierno ha fijado posición en que va a levantar el régimen de subsidios, pero el sector aéreo recibe 3 mil millones de pesos, el ferrocarril casi 2.590 millones y el urbano 34 mil millones. Hasta a las Low Cost, que son extranjeras, les están garantizando una carga media y si no la cubren la va a pagar la Provincia”, denunció.



Asimismo, cargó contra las prioridades del Gobierno nacional al señalar: “A operadores extranjeros los subsidiamos, pero está siendo desatendido un servicio orientado a la gente que menos tiene y cumple una función social. Hay que ser más responsables”.



“Al Gobierno le interesan los aeropuertos, que llegan a escasas 40 localidades a nivel país, cuando nosotros atendemos 900 terminales y 5 mil pueblos con más de diez mil habitantes. Hay muchos destinos del interior donde los aviones no llegan y si esto sigue así va a terminar pasando como cuando se perdió el servicio del tren”, precisó.



La CELADI indicó que el pago de salarios compone más del 53 por ciento de la estructura de costo, por lo que Verdaguer planteó “una propuesta de flexibilización laboral, hasta que quede en un 30 por ciento”.



“Hay que rediseñar la actividad y eso hace que se encuentren desestabilizados 5 mil puestos de trabajo. Hay que buscar que cada trabajador gane menos para que la ecuación económica sea rentable y con un servicio digno. El Ministerio de Transporte no está atendiendo nuestras urgencias y si no se toman medidas correctivas, la reestructuración implica achicarse en todos los aspectos”, cerró.