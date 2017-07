05/07/2017 - 17:50 | Política / Vicente López Rodolfo Daer: “Pepsico cerró por la política económica de Macri” Herramientas: Compartir: El jefe del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y ex Secretario General de la CGT, Rodolfo Daer, responsabilizó hoy al Gobierno y su política económica “anticonsumo” por el cierre de la planta de Pepsico en Vicente López. El sindicalista habló del cierre de la planta de la empresa estadounidense y el despido de los 600 trabajadores al participar de un acto de apoyo al sindicato de Canillitas, intervenido recientemente por la Justicia.



Daer dijo que la Argentina atraviesa un “momento político” en el que se puede avanzar contra las organizaciones sindicales porque el Gobierno de Mauricio Macri está construyendo un escenario propicio al “enfrentar a los trabajadores”.



Según sostuvo, la administración de la alianza Cambiemos está abonando la construcción de un país en el que la política económica apunta a un modelo agroexportador y de servicios donde no existen las industrias y hay 8 millones de personas que están de más.



El sindicalista habló en la sede de Canillitas, donde se presentó el índice de inflación de junio que produce el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), creado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), su Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA, instituto de doble dependencia con el CONICET) y 50 organizaciones sindicales.



Destacó Daer el “acto solidario” del movimiento obrero con el sindicato de Canillitas que lidera Omar Plaini, recientemente intervenido por orden del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, a raíz de una causa por supuesto fraude electoral en 2013.



“El mundo está viviendo tiempos muy complejos y nuestro país no es ajeno a este fenómeno que estamos transitando que algunos llaman el posmodernismo. Por primera vez en la historia hay en la Argentina un Gobierno que asumió con un perfil de ricos para ricos y no lo oculta”, se quejó.



Aseguró en ese sentido que después de octubre Macri impulsará la reforma laboral, la privatización del sistema jubilatorio y la reformulación del sistema impositivo, pero sin hablar de cómo va a mejorar la calidad de vida del pueblo.



“Eso se condice con lo implementado por José Alfredo Martínez de Hoz en la última dictadura. La gran diferencia es que Martínez de Hoz lo hizo en una dictadura, con 30.000 desaparecidos, y este Gobierno lo está haciendo en Democracia con aristas autoritarias”, añadió Daer.



Según afirmó, las políticas de la alianza Cambiemos son las que propician que se pueda de un día para el otro intervenir un gremio o cerrar una fábrica, como ocurrió con la planta de PepsiCo Snacks en la localidad de Florida, en el partido bonaerense de Vicente López.



“La fábrica de PepsiCo cerró porque los números no le cerraban. Fue una decisión tomada por la casa matriz de la compañía en los Estados Unidos y andá a cantarle a Gardel”, dijo Daer al responsabilizar al Gobierno porque impulsa una política económica anti consumo.



Apuntó Daer que las decisiones económicas que toman los Gobiernos no están ausentes en los perjuicios o beneficios que sufre o goza el colectivo obrero y "PepsiCo es un ejemplo de ello".