Secuestraron la lancha del padrastro de Georgina Díaz y una escopeta: el hijo de la víctima sigue sin aparecer

Los investigadores realizaron varios allanamientos hoy en los que pudieron secuestrar la lancha del padre de Georgina Díaz, la joven que fue asesinada y encontrada en la zona del Delta del Paraná, y una escopeta, que serán peritadas para establecer si tienen vinculación con el caso.



Fuentes judiciales informaron que durante los allanamientos y rastrillajes que se realizaron durante este martes, los efectivos que llevaron a cabo los operativos también encontraron un manojo de pelos que pertenecerían a la víctima, ya que fueron hallados en el mismo lugar en el que apareció el cuerpo de la joven de 23 años.



En tanto, este martes alrededor de las 18:30 efectivos de Prefectura Naval que buscaban en el agua al pequeño de 21 meses que permanece desaparecido, junto a personal de Bomberos Voluntarios de las localidades de José C. Paz y de Hurlingham que se sumaron con perros rastreadores, tuvieron que abandonar el operativo por falta de luz.



Uno de los lugares allanados fue la casa del presunto novio de la joven asesinada, identificado como Damián Alves, que ya había sido registrado la semana pasada, pero había dado resultado negativo.



Además se allanó una casa en la que trabaja Alves y también el domicilio de un conocido de José Luis Núñez, el padrastro de Georgina, y principal acusado por el femicidio.



Las fuentes prefirieron no brindar más detalles de por qué se allanaron domicilios relacionados a Alves, para no entorpecer el curso de la investigación.



Por el momento el principal sospechoso y que se encuentra detenido es Núñez, de 53 años, quien no declaró ante el fiscal del caso, Marcelo Fuenzalida, pero trascendió que lo habría hecho en la DDI de Tigre.



Los resultados de la autopsia determinaron que la chica murió unos 13 días antes de que se encontrara su cuerpo, por un tiro de escopeta que recibió en la espalda a menos de 60 centímetros de distancia, y también que el atacante le hizo un corte muy profundo supuestamente para evitar que pudiera flotar.



Las pruebas que se manejan en la causa y que complicarían a Núñez es que en su casa se encontró una escopeta y que además un testigo contó que la víctima, el día que desapareció, se bajó de una lancha colectivo en el muelle de la casa en la que trabajaba Núñez.



Continúa la búsqueda

En tanto, la incertidumbre sobre el paradero del niño se incrementa tras el paso de las horas ya que no apareció ningún elemento que permita dar cuenta que el niño sigue con vida.



Desde este lunes, el nene comenzó a ser buscado en tierra por efectivos de la Policía Bonaerense y en los diversos cursos de agua de esa zona del partido de Tigre trabajaban buzos tácticos de Prefectura Naval.