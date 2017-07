05/07/2017 - 8:53 | Política / Alfonsín criticó con dureza que no se autorizaran listas de radicales para competir en cambiemos Herramientas: Compartir: El diputado radical Ricardo Alfonsín dijo que no puede “creer” que, en distintos puntos del país, en Cambiemos no se avalaron listas integradas por dirigentes de la UCR para competir en las primarias de agosto. “De varios distritos de la provincia me avisaron que no habían sido aceptadas las listas de los candidatos que no eran las bendecidas por la mesa chica de Cambiemos. Por otro, en distintas provincias me dijeron que habían tenido comunicaciones del Comité Nacional diciendo que las provincias que tenían internas debían bajaras y que sino serían intervenidas. La verdad es que no puedo creer que esté ocurriendo una cosa así”, afirmó Alfonsín.



En declaraciones al diario Página 12, el legislador advirtió: “No me preocupa la eventual candidatura de algún radical, me preocupa el radicalismo. Me preocupa que el partido esté consintiendo pretensiones del PRO que son contrarias a la ley, la Carta Orgánica y reñidas con nuestra cultura democrática. Es gravísimo”.



Según consideró, “lo más conveniente, desde el punto de vista de Cambiemos es que hubiera una interna” y “no solamente en la categoría concejales, sino diputados provinciales y nacionales”.



“Me da la impresión de que hay una proporción en el electorado de Cambiemos que le quiere enviar un mensaje al Gobierno nacional, en el sentido de que le falta progresismo a la gestión.



Si hay una sola lista no puede enviar ese mensaje sin salirse de Cambiemos. Yo creía que se podía enviar ese mensaje votando a la UCR. Pero la mayoría resolvió lo contrario”, señaló.



Además, sostuvo que si votara en la Ciudad de Buenos Aires “votaría a (Martín) Lousteau, desde luego”.



“Si yo soy radical. ¿No decían que tenía que ser orgánico? No entiendo como algunos de los que más reivindicaban la disciplina partidaria ahora no cumplen con lo que el Congreso partidario de la Capital ha dicho y ahora forman parte de una lista que compite contra los candidatos que han sido designados por el partido”, señaló Alfonsín.



Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, advirtió que “es una elección compleja porque la situación económica no ha logrado mejorías”.



"Creo que el oficialismo sí puede hacer algunas cosas que le permitan triunfar en la provincia. Tiene que tomar decisiones que representen que está dispuesto a hacer cambios a favor de la recuperación de la economía, de la redistribución del ingreso, de un esquema tributario más equitativo", subrayó.