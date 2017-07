Una semana atípica con ocho estrenos argentinos y solamente dos extranjeros

La cartelera se renueva con diez estrenos, ocho de los cuales son argentinos, como “Mamá se fue de viaje”, de Ariel Winograd; “Alptraum”, de Ana Piterbarg; “Los globos”, de Mariano González; “Casa Coraggio”, de Baltazar Tokman; “El mago de los vagos”, de Pedro Otero; “UPA! 2: El regreso”, de Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker, “Finding Sofía”, de Nico Casavecchia y “Construcción fija para habitación humana”, de Adriana Casas.



Del exterior llegan “Spíderman: De regreso a casa”, de Jon Watts y “Una serena pasión”, de Terence Davies.



MAMÁ SE FUE DE VIAJE

Víctor y Vera Garbor llevan 20 años de casados y tienen cuatro hijos, Bruno, Lara, Tato y Luna. Absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a la cotidianeidad de su mujer y de los chicos. Vera, agobiada por la vida doméstica, decide tomarse vacaciones de su familia. Y allí comienzan los problemas.

Ariel Winograd es autor de filmes como “Cara de queso” “Mi primera boda”, “Vino para robar, “Sin hijos” y “Permitidos”.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Ariel Winograd. Guión: Mariano Vera, según una idea de Juan Vera. Fotografía: Félix Monti. Edición: Pablo Barbieri. Intérpretes: Diego Peretti, Martín Piroyanksy, Carla Peterson, Muriel Santa Ana, Guillermo Arengo, Mario Alarcón, Maruja Bustamante, Pilar Gamboa. Distribuidora: The Walt Disney Company. 99 min. ATP, con leyendas.



ALPTRAUM

Andreas es actor. Es posesivo y bastante paranoico. Recién separado de su novia, se muda a un departamento que le presta su tío.

Allí cobran intensidad sus pesadillas en las que es perseguido por una bestia mitológica llamada Krampus.

Intentando descubrir el sentido oculto de sus sueños, Andreas se interna cada vez más en la espiral de su propia pesadilla.

Ana Piterbarg fue asistente de directores como Alejandro Agresti y Fernando Spiner, con el último codirigió “Los sietes locos” para la televisión, y como directora de cine debutó con “Todos tenemos un plan”.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Ana Piterbarg. Guión: Ana Piterbarg. Fotografía: Alan Badan, Alejandro Giuliani, Germán Costantino, Lucía Vassallo. Edición: Luis Arancibia. Música: Claudio F. Baroni. Intérpretes: Germán Rodríguez, Bárbara Togander, Florencia Martín Raymundo. Distribuidora: Vista Sur S.R.L. 86 min. SAM13.



LOS GLOBOS

Tras dos años en rehabilitación, César trabaja en una fábrica de globos en los suburbios y su ex suegro lo fuerza a hacerse cargo de su hijo Alfonso, cuya madre murió en un accidente, que él quiere dar en adopción.

Mariano González es actor y con este guión ganó un concurso de ópera prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Mariano González. Guión: Mariano González. Fotografía: Fernando Lockett. Edición: Santiago Estévez, Delfina Castagnino, Mariano González. Intérpretes: Alfonso González Lesca, Mariano González, Juan Martín Viale, Jimena Anganuzzi. Distribuidora: Paulina Portela García. 86 min. SAM13.



CASA CORAGGIO

Se mete en la vida de una familia dedicada por varias generaciones al servicio fúnebre, a la que convenció de ser parte de un curioso cruce de documental con ficción, sin una frontera explícita que separe esos territorios.

Baltazar Tokman tiene trayectoria como documentalista, y es responsable de “Tiempo muerto”, “Planetario” y “I Am Mad”.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Baltazar Tokman. Guión: Baltazar Tokman, Valeria Groisman. Fotografía: Connie Martin. Edición: Eliane Katz. Música: Alejo Vintrob. Intérpretes: Sofía Urosevich, Cristian Vega, Marcela Bea, Miel Bargman. Distribuidora: Paulina Portela García. 86 min. ATP, con leyendas. ATP, con reservas.



EL MAGO DE LOS VAGOS

Es un encuentro casual con el padre no reconocido del Rock Argentino, el que nunca se hizo famoso, estuvo en todas las fotos pero no las guardó, que fue Pajarito Zaguri.

Un retrato íntimo sobre la fábula del rockero inclaudicable, a través de un plan desopilante entre un viejo del palo y su vecino cineasta.

Es el debut de Pedro Otero en la dirección de un largometraje que se vio en el último Festival de Mar del Plata.

(idem, Argentina/2017) Dirección: Pedro Otero. Guión: Pedro Otero. Fotografía: Pedro Otero. Edición: Pablo Otero. Música: Intérpretes: Distribuidora: Primer Plano Film Group/Roxana Ramos. Se exhibirá desde el viernes 7 en el Malba. 80 min. SAM13.