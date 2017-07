04/07/2017 - 18:44 | Política / Camaño: “Vamos a votar afirmativamente el desafuero de De Vido si la Justicia lo requiere” Herramientas: Compartir: De esta manera se expresó la diputada nacional del FR- UNA en relación a la posibilidad de que sea la Cámara de Diputados la que tenga que emitir dictamen sobre la situación del ex ministro de Planificación sospechado de desvió de fondos vinculados a la mina de Río Turbio.

Tras el pedido del fiscal federal Carlos Stornelli al juez Luis Rodríguez de proceder con el desafuero del diputado nacional y ex ministro de Planificación Julio De Vido, la diputada nacional por el Frente Renovador Graciela Camaño aseguró que “la posición de nuestro bloque fue siempre la misma”.



“El año pasado votamos un proyecto de resolución para que el juez no tenga ningún impedimento en el allanamiento”, aseveró Camaño al tiempo que señaló: “De la misma manera en que votamos la resolución para que el juez no tenga impedimentos en el allanamiento, vamos a votar afirmativamente el desafuero de De Vido si la Justicia lo requiere”.



En caso que el magistrado acepte la solicitud de Stornelli, el proceso continuará con un pedido a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la cual deberá emitir dictamen en un plazo de 60 días. Es así que para ser aprobado el desafuero, éste debe ser votado por dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de Diputados.



De Vido, junto a Roberto Baratta y otros ex funcionarios del gobierno anterior, están imputados por llevar adelante un proyecto minero en Río Turbio nunca concretado. Cabe destacar que por tratarse actualmente de un diputado nacional, si el juez hiciera lugar a lo solicitado por el fiscal, primero debería pedir el desafuero de De Vido al Congreso antes de ordenar un eventual arresto.