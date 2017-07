04/07/2017 - 18:17 | Actualidad / Vidal dijo que triunfó el “diálogo” en la negociación con los docentes Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, destacó hoy que el acuerdo salarial con los docentes se logró “con los chicos en las aulas” y sostuvo no fue “el resultado de los paros, sino del diálogo”. La mandataria provincial brindó una conferencia de prensa en el anexo del Banco Provincia de la ciudad de Buenos Aires, donde informó que el acuerdo alcanzado contempla un aumento del 21,5 por ciento anual, más un 2,5 relacionado con el año 2016 y una suma extrordinaria por materiales de 1.600 pesos por año.



De esta manera, un docente que cobra 9.800 pesos pasará a percibir 12.151, en tanto el salario promedio pasará de 19.200 a 23.322 pesos.



Acompañada por los ministros de Economía, Hernán Lacunza; de Trabajo, Marcelo Villegas; y de Educación, Alejandro Finocchiaro, la ministra señaló que el acuerdo significa “una nueva forma de vincularnos, porque por primera vez entendimos que teníamos que acordar con los chicos en las aulas”.



“Esta paritaria no es producto de los paros, y tampoco importó que fuera un año electoral”, sostuvo la gobernadora, quien agradeció a “los docentes que fueron a dar clases (durante los 17 días de paro) porque priorizaron a los chicos y no porque estuvieran de acuerdo con nosotros o votan a Cambiemos”.



En este marco, Vidal dijo que el gobierno provincial tiene entre sus prioridades que “se vuelva a elegir la escuela pública, porque es el lugar donde mejor se aprende”.



También recordó que el gobierno provincial había señalado que “no iba a prometer nada” que no se pudiera cumplir. “Hubo 14 reuniones y 10 propuestas, y en cada una seguíamos avanzando”, apuntó.



En cuanto a los días de clase perdidos por los paros organizados durante la larga negociación, la gobernadora insistió en que "se van a recuperar" las jornadas perdidas.