Flavio Mendoza rechazó las denuncias de Actores por la obra “Taboo” y anunció acciones legales

El coreógrafo Flavio Mendoza rechazó las acusaciones que le realizó la Asociación Argentina de Actores, al denunciarlo por irregularidades en la contratación de bailarines y actores para la obra “Taboo”, y adelantó que iniciará acciones legales contra la representación sindical, a través de una carta firmada por su abogado Fernando Burlando.

“Todos los trabajadores de “Taboo” están debidamente inscriptos en el Sindicato de Variedades, con contratos y comprobantes de pago debidamente registrados, circunstancia que quizás disguste a la dirigencia de Actores. Tal documentación será, en oportunidad de los juicios que se iniciarán en las próximas horas, las espadas que cortarán cada una de las cabezas de esta Hidra de Lerna de la mentira”, dice un pasaje del escrito presentado por Burlando.



De esta manera la nota desmiente las acusaciones presentadas por el sindicato “de no presentar los contratos y de no haber efectuado los pagos de salarios del elenco que integran 20 trabajadores, correspondientes a los ensayos que comenzaron el 5 de junio en el Teatro Broadway”, lo cual provocó una inspección del Ministerio de Trabajo.



En otro pasaje, el representante legal de Mendoza aclaró que su defendido es el director y no el productor de la obra, tal como se lo caracterizaba en la denuncia de Actores, en donde se lamentaba “la mutación de la conducta ética” del coreógrafo al cambiar de rol.



“El ladrón cree que todos son de su misma condición. Es la única reflexión que permite entender el razonamiento de la Asociación Argentina de Actores, al lanzar la tan grave como falsa acusación contra el director de la obra Taboo, poniéndolo en el equivocado rol de productor para imputarle una conducta que no ha tenido, no tiene y no tendrá en su vida”, replicó Burlando.



Finalmente, el letrado anunció acciones legales contra el sindicato de actores como así también contra los medios de difusión que se hicieron eco de las acusaciones.



“Con mucha pena comunicamos la decisión de llevar a juicio a los responsables de una entidad que forma parte del jugo cultural de la Nación y que a lo largo de décadas ha sido un invalorable sostén para aquellos que han abrazado esta maravillosa profesión”, expresó Burlando, quien incluyó entre los futuros demandados a “los medios y/o programas de radio, televisión, gráficos y digitales que reprodujeron las mentiras contenidas en ese comunicado”.



La información difundida por el sindicato sostenía que, en las inspecciones realizadas durante los ensayos de “Taboo”, se pudo acreditar que los actores y bailarines “no tenían ningún contrato presentado por la producción”, además de comprobar que “la propuesta salarial de la producción es de ocho mil pesos por los ensayos, por debajo de lo que indica el Convenio de Teatro”.



Y acotaba que “todas las propuestas que hizo la parte empresarial violan el convenio con sueldos miserables”, al tiempo que “evaden las contribuciones y aportes de la ley”, como así también “los aportes sindicales y las contribuciones a la Obra Social de Actores”.