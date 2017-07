Julio Zamora expresó su dolor por el asesinato de Georgina y la desaparición de Thiago

El intendente de Tigre Julio Zamora expresó esta noche su profundo dolor por el femicidio de Georgina Díaz a manos de su padrastro y la desaparición de su hijo Thiago. “Repudiamos el hecho profundamente, nos causa un gran dolor y estamos a disposición de la familia”, expresó Zamora.



Julio Zamora participó esta noche de la presentación del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) en el teatro Nini Marshall, allí repudió el femicidio de Georgina y la desaparición de su hijo, “Queremos señalar nuestra solidaridad con los familiares de Georgina y también ponernos a disposición para que la investigación policial dé con el paradero de Thiago, para que crezca como un vecino más Tigre”, afirmó ante los más de mil vecinos presentes.



El intendente resaltó además la labor realizada tanto por personal del Centro de Operaciones Tigre a través de las cámaras de video vigilancia y a la Dirección de Fortalecimiento Familiar “que acompañó desde lo social y desde lo psicológico a una familia que tenía a su hija y su nieto desaparecido”.



“Queremos en primer lugar una respuesta urgente por parte de las autoridades judiciales respecto a la situación de Thiago este es un hecho lamentable que debe ser rápidamente esclarecido”, reclamó el intendente de Tigre.



Zamora explicó además “Nosotros estamos junto a la familia, el viernes estuvimos junto a la mamá y al papá de Georgina, y hoy la llamé nuevamente para recibirla personalmente, pero la madre en función de la situación y de haberse anoticiado del asesinato de su hija no quiso mantener ese dialogo en función de que se sentía muy mal, pero nosotros estamos a disposición para brindarle todo el apoyo necesario a la familia”.



Consultado respecto a las motivaciones de algunas marchas dirigidas hacia el municipio de Tigre, siendo éste un hecho policial cuya investigación que excede a la jurisdicción municipal, Zamora lamentó “comenzamos la campaña electoral y lamentablemente se mezclan estas cosas, no voy a nombrar partidos ni dirigentes, pero sin duda está metida la política en el medio”, y agregó “he hablado con dirigentes nacionales para que tratemos de que en conjunto haya un acuerdo de convivencia democrática, ya que por sobre todas las cosas nosotros queremos que los vecinos estén bien, acá no hay malas intenciones, pero lamentablemente hay algunos dirigentes que no creen en la democracia y piensan que con la agitación pública por un hecho tan trágico y de tanto dolor pueden sacar algún rédito político”